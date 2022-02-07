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07/02/2022 09:28

《Ａ股行情》虎年開門紅，滬綜指高開１﹒３８％深綜指升１﹒５％

　　《經濟通通訊社７日專訊》Ａ股虎年首個交易日開門紅，上證綜合指數（滬綜指）高開
１﹒３８％，報３４０７﹒７６點，深綜指高開１﹒５４％，報２２９７﹒３點。石油股、有色
股、煤炭股領漲滬深市，地產、旅遊股走低。
　　Ａ股虎年開市前，國家發展改革委周日（６日）於官方微信刊文表示，去年中國物價總體運
行在合理區間，今年物價保持平穩運行具有堅實基礎，預計ＣＰＩ延續溫和上漲態勢，ＰＰＩ漲
幅可能逐步回落，上下游價格走勢更趨協調。發改委負責人周六（５日）接受《新華社》採訪時
表示，當前宏觀調控要突出穩字當頭，宏觀政策要穩健有效。
　　人民銀行公布，今日進行２００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平為
２﹒２５％。公開市場本周共９０００億元人民幣逆回購到期，周一至周二逆回購到期規模均為
１５００億元，周三至周五逆回購到期規模均為２０００億元。即今日淨回籠１３００億元。
　　美國前總統特朗普時期生效的進口光伏設備關稅原定２月６日到期，現任總統拜登決定將其
延長四年，但放寬當中條款，將在美國大型項目中重要的雙面太陽能板技術，排除在徵稅範圍之
外，被視為對潔淨能源項目開發商及設備安裝商的重大讓步。不過，中國商務部批評美國執意延
長有關關稅措施，不單止無助於美國國內產業的健康發展，更扭曲了光伏技術作為新能源產品正
常的國際貿易秩序，呼籲美國採取切實行動，共同應對氣候變化問題。（ｊｔ）

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