《海納智見－荀玉根》春季行情只是遲到不會缺席

《海納智見》元旦以來，大家期待的春季行情遲遲沒有出現，市場反而連續下跌。有投資者

擔心春季行情是不是沒了，全年是不是要邁向熊市了。而我們認為，今年全年大概率是震盪市，

春季行情只是遲到，不會缺席。



我們認為２０２２年應該不是０８、１１、１８年式的熊市。回顧歷史上三次典型的熊市，

即０８年、１１年與１８年，市場的下跌主要源自估值下殺。回到當下，整體看當前Ａ股的估值

壓力其實很小。從政策的角度看，去年１２月的中央政治局會議與中央經濟工作會議釋放了明顯

的穩增長信號，央行在１２月下調了存款準備金率，今年１月下調了ＭＬＦ和ＳＬＦ利率，同時

ＬＰＲ利率也在去年１２月與今年１月下調。整體看，在估值偏低與政策偏鬆的組合下，今年股

市大概率不會是大熊市。



既然今年不太可能會是熊市，那今年全年會如何？我們在年度策略裡分析過，今年全年大概

率是偏弱的震盪市，同時歷史年度振幅的規律顯示今年年度開盤價即是全年高點的概率較低。



從指數振幅來看，今年Ａ股相比開盤價仍存在上行空間，參考歷年市場規律，我們認為春季

行情或將是較好的窗口期。開年以來各大指數的接連下探使得部分投資者擔憂今年可能不會再有

春季行情，然而我們回顧歷史後發現過去２０年中有 ８年Ａ股開年每一次跌完後一季度指數均

會回升。新的一年股市並未迎來開門紅，我們認為背後主要源自於市場存在三方面的擔憂：穩增

長政策力度、美聯儲加息以及俄烏關係。而目前來看，這三個潛在因素已經產生積極變化：第一

，穩增長政策發力中；第二，市場已逐漸消化美聯儲加息預期；第三，俄烏關係趨於緩和。同時

近期基金公司的自購和上市公司的回購也逐漸突顯了股市吸引力。



我們認為穩增長政策發力下春季行情可期，在具體的配置方向上可以借鑒同樣發生在穩增長

政策背景下的歷史春季行情，具體可以參考的時期為２０１２年初、２０１４年底－２０１５年

初、２０１９年初。綜合來看，穩增長型春季行情期間，前期價值板塊通常先上漲，後期成長板

塊會加速上漲，呈現出明顯的價值成長輪動的特徵。



年初以來市場下跌階段，價值板塊已經有相對收益，我們認為春季行情只是遲到 不會缺席

，價值板塊仍可看好，後期成長板塊有望緊跟著上漲。具體選擇上我們認為應該均衡配置價值和

成長，重點關注受益於政策的大金融和硬科技（新基建）。我們一直堅定看好大金融的核心邏輯

在於隨著穩增長政策發力，經濟下行壓力被對沖以及房地產債務擔憂消退，銀行、地產有望迎來

估值修復。當前地產政策面已經出現積極變化，信用風險擔憂有望下降。大金融中最值得重視的

是券商，歷史上券商往往是在指數突破重要關口時大幅上漲。其次是新基建領域的硬科技，目前

低碳經濟和數字經濟相關領域正是穩增長政策發力的重點，我們認為後續隨著本輪穩增長型的春

季行情不斷展開，成長風格的硬科技板塊也有望隨之上漲。但參考２０╱０７後的ＴＭＴ和２１

╱０２後的白酒，本次硬科技板塊的行情在結構上存在走勢分化的可能。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

