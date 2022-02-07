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07/02/2022 09:14

《股林淘金－林家亨》通脹油價困美股，港股穩守迎北水

　　《股林淘金》上周五（４日）美股Ａｍａｚｏｎ宣布進行零售新嘗試，設立首家線下時裝店
，股價上升１３﹒５％，市值增加１９００億美元，帶領納指繼續反彈，上升２１９點達
１﹒５８％。福特汽車宣布２月７日開始關閉北美８間廠房，主要為應對汽車芯片短缺的情況，
其股價下跌９﹒７％，道指輕微回落２１點。今早（７日）８時４２分，道指期貨及納指１００
期貨分別下跌４２點和３６點。
　　上周五港股ＡＤＲ比例指數上升２６點，騰訊（００７００）上升２﹒６９元、港交所
（００３８８）上升１﹒７８元、阿里巴巴（０９９８８）下跌１﹒４２元、京東國際
（０９６１８）上升２﹒４６元、美團（０３６９０）上升２﹒１３元、比亞迪（０１２１１）
上升２﹒５６元。
　　預計今日港股窄幅上落，恒指維持在２４４１０至２４６５０之間拉鋸，等待Ａ股重開後的
北水重臨。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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