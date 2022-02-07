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07/02/2022 15:05

【大國博弈】路透：中國兌現採購承諾存巨大缺口，華府正失去耐心

　　《經濟通通訊社７日專訊》根據中美兩國在特朗普執政時期簽下的首階段貿易協議，中國會
在２０２０年和２０２１年額外購買２０００億美元美國商品和服務。美國商務部去年底啟動檢
視中國採購完成情況，在華府發布２０２１年全年貿易數據前夕，據《路透》引述官員周一呼籲
，中國應採取「具體行動」兌現承諾。官員們表示，美國正在對中國失去耐心，中國在最近幾個
月里「沒有顯示出真正的跡象」表明該國將彌補２０２１年底到期的第一階段貿易協議下兩年採
購承諾的缺口。
　　分析師預計，美國政府即將公布的貿易數據顯示，中國在增加購買美國農產品和製成品、能
源和服務的承諾方面存在巨大缺口。根據彼得森國際經濟研究所高級研究員Ｃｈａｄ　Ｂｏｗｎ
匯編的貿易數據，截至去年１１月，中國只實現了約６０％的購買目標。
　　美國總統拜登曾表示，該貿易協議沒有解決中國國家主導型經濟的核心問題，但美國官員已
向中國政府施壓，要求其履行已簽署的協議。美國官員亦稱，他們將繼續向中國施壓，但也承認
該協議的框架沒有給他們提供多少手段來執行購買承諾。
　　中國駐華盛頓大使館的一名發言人上周表示，盡管面臨疫情衝擊，全球經濟衰退和供應鏈中
斷問題，中國一直努力實施第一階段貿易協議。（ｗｌ）

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