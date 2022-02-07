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即市新聞

07/02/2022 16:37

【內房困局】克而瑞：１月百強房企業績同比瀉四成，行業下行築底

　　《經濟通通訊社７日專訊》克而瑞研究中心的數據顯示，１月百強房企實現銷售操盤金額
５２５６億元（人民幣．下同），單月業績規模同比降低３９﹒６％，較２０２１年月均水平降
低４３％，多數規模房企銷售表現不佳，業績不及去年同期和去年月均水平。
　　對於成交大跌的原因，克而瑞研究中心認為，一是因為春節假期臨近，不少房企放緩供貨節
奏，供應低迷一定程度上導致成交大幅下滑。二是因為市場下行壓力加劇，購房者觀望情緒愈加
濃重。展望２月，房地產市場仍難言樂觀，成交或將持續下行。從全年來看，行業下行並真正迎
來負增長時代已成為共識。商品房銷售規模經過５年的高位運行之後，將處在下調築底過程中。

＊　１月全國三百城土地成交環比挫９成＊

　　從土地市場來看，房企投資力度大幅下降。中指研究院早前公布的數據顯示，１月百強房企
拿地總額８３７億元，拿地規模同比下降６２﹒６％。其中，５０家代表房企拿地總額同比下
８８﹒８％。從全國來看，克而瑞研究中心的數據顯示，１月，全國３００城經營性土地總成交
建築面積僅５４７８萬平方米，環比降幅近九成，同比降幅也接近七成。成交總金額降至
１１３３億元，環比大降９０％，同比也下降７５％。
　　克而瑞研究中心認為，２０２２年謹慎的投資預期難以大幅扭轉，投資結構性回暖是大概率
事件，但仍需要一定的傳導時間，預計投資力度需要３－６個月的修復期。可以預見的是，今年
一季度房地產行業的資金環境將有所改善。但考慮到一季度也是各大房企的償債高峰，行業整體
風險偏好的降低，也會在一定程度上影響企業舉新債拿地的積極性，謹慎投資仍是主旋律。
２０２２年，集中供地的２２個核心城市仍應是房企關注的重點。（ｗｌ）

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