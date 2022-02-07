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07/02/2022 16:56

【外儲下降】１月外匯儲備環比跌２８５﹒４億美元，結束三月連升

　　《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，截至今年１月末，中國外匯儲備規模為
３２２１６﹒３億美元，較去年１２月環比減少２８５﹒４億美元，降幅為０﹒８８％，結束此
前三個月連升。去年１２月中國外儲環比急增２７７﹒８４億美元，當月儲備升至２０１６年以
來近六年高位。
　　人行數據又顯示，１２月末黃金儲備報６２６４萬盎司（約１９４８﹒３２噸），與上個月
持平。

＊１月美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌＊

　　外匯局副局長、新聞發言人王春英表示，２０２２年１月，外匯市場運行總體延續平穩態勢
，境內外匯供求呈現基本平衡。國際金融市場上，受主要國家貨幣政策預期、地緣政治及宏觀經
濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。外匯儲備以美元為計價貨幣，
非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯儲備規模下降。
　　當前全球新冠肺炎疫情持續，外部環境不確定因素增多，國際金融市場波動性加大。但中國
堅定不移推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面
沒有改變，將為外匯儲備規模總體穩定提供有力支撐。（ｗｌ）

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