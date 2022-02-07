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07/02/2022 09:52

【聚焦數據】１月財新服務業ＰＭＩ錄５１﹒４五個月低，仍高預期

　　《經濟通通訊社７日專訊》受疫情擴散、防控措施相應加碼的影響，中國服務業保持擴張，
但擴張勢頭明顯減弱。今日公布的１月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得
５１﹒４，較上月月回落１﹒７個百分點，顯示服務業活動小幅擴張，但增速放緩至近五個月來
最低，仍高於市場預期的５０﹒５。企業普遍反映，經營活動擴張的原因是新業務量增加，但疫
情及相應的防疫措施制約了整體增速。
　　此前公布的２０２２年１月財新中國製造業ＰＭＩ回落１﹒８個百分點至４９﹒１，為
２０２０年３月以來最低。兩大行業景氣度同時回落，拖累１月財新中國綜合ＰＭＩ回落２﹒９
個百分點至５０﹒１，略高於榮枯線。
　　這一走勢與國家統計局一致。統計局公布的２０２２年１月製造業ＰＭＩ錄得５０﹒１，下
降０﹒２個百分點，服務業商務活動指數下降１﹒７個百分點至５０﹒３，帶動綜合ＰＭＩ下降
１﹒２個百分點至５１﹒０。

＊外需結束連續三月擴張，新訂單指數降至收縮區間＊

　　從分項數據看，疫情負面影響增加，制約服務業供給、需求擴張速度。１月服務業經營活動
指數和新訂單指數連續第五個月位於擴張區間，但均較前值下降１個百分點以上。外需則在海外
疫情激增的影響下結束了近三個月來的擴張趨勢，新出口訂單指數降至收縮區間，錄得２０２０
年１１月以來最低。市場供需擴張放緩造成就業收縮。１月服務業就業指數近五個月來首次落入
收縮區間，但收縮率仍屬輕微。
　　服務業企業成本壓力較大。１月服務業投入價格指數和出廠價格指數均高於上月，且投入價
格指數仍顯著高於出廠價格指數。市場樂觀情緒減弱。１月服務業企業經營預期指數雖然仍大幅
高於榮枯線，但錄得１６個月來最低。

＊１月製造業和服務業景氣度均有所下降＊

　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２２年１月製造業和服務業景氣度均有所下降，尤其
是製造業景氣度已降至收縮區間。國內市場需求低迷，海外需求大幅下滑，就業持續承壓，價格
指數平穩，部分原材料價格高企仍是隱憂，服務業市場樂觀情緒下降。２０２１年１２月至
２０２２年１月期間，西安、北京等地出現局部疫情，相關防疫措施的加強對生產、運輸、銷售
環節有所制約，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱之下的經濟下行壓力進一步凸顯。
　　２０２２年政策定位仍需以穩為主，優化結構，強化就業優先導向，加強支持小微企業，降
低企業融資成本，降低企業融資成本，及時回應市場關切，增強政策可預期性。（ｗｌ）
　

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