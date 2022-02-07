《經濟通通訊社７日專訊》據商務部消息，美國必勝（ＢＩＳＳＥＬＬ）公司２月２日依據
《美國１９３０年關稅法》第３３７節的規定，向美國國際貿易委員會提出申請，指控對美出口
、在美進口或在美銷售的特定乾濕表面清潔設備（Ｃｅｒｔａｉｎ Ｗｅｔ Ｄｒｙ
Ｓｕｒｆａｃｅ Ｃｌｅａｎｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅｓ）侵犯其專利權，請求發起３３７調查，
並發布有限排除令和禁止令。美國、中國、中國香港各１家企業涉案。（ｃａ）
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07/02/2022 17:24
【大國博弈】美國企業對特定乾濕表面清潔設備提起３３７調查申請
《經濟通通訊社７日專訊》據商務部消息，美國必勝（ＢＩＳＳＥＬＬ）公司２月２日依據
《美國１９３０年關稅法》第３３７節的規定，向美國國際貿易委員會提出申請，指控對美出口
、在美進口或在美銷售的特定乾濕表面清潔設備（Ｃｅｒｔａｉｎ Ｗｅｔ Ｄｒｙ
Ｓｕｒｆａｃｅ Ｃｌｅａｎｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅｓ）侵犯其專利權，請求發起３３７調查，
並發布有限排除令和禁止令。美國、中國、中國香港各１家企業涉案。（ｃａ）
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