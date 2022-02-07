【大國博弈】美眾議院通過《美國競爭法》抗衡中國挑戰

《經濟通通訊社７日專訊》美國眾議院上周（４日）以２２２票贊成、２１０票反對，通過

《２０２２年美國競爭法》（Ｔｈｅ Ａｍｅｒｉｃａ Ｃｏｍｐｅｔｅｓ Ａｃｔ ｏｆ

２０２２），旨在推動美國加強本土半導體產業及供應鏈，令華府可以在經濟上與中國及其他國

家競爭。

據《美聯社》報道，有關法案內容接近３０００頁，包括撥款５２０億美元資助發展半導體

產業、４５０億美元加強高科技產品的供應鏈，另外亦計劃投資３０億美元，減少美國對中國太

陽能部件的依賴。除了提高美國對華的競爭力，法案內容同時提出撥款４０億美元協助失業率比

全國水平高的社區、１０５億美元用於各州份庫存藥物及醫療設備，以及投資８０億美元，援助

發展中國家應對氣候變化等。

法案也呼籲美國國務卿協商將台灣駐美代表處名稱由「台北經濟文化代表處（Ｔａｉｐｅｉ

Ｅｃｏｎｏｍｉｃ ａｎｄ Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ

Ｏｆｆｉｃｅ）」改為「台灣駐美代表處 （Ｔａｉｗａｎ Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ

Ｏｆｆｉｃｅ ｉｎ ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ）」。

參眾兩眾通過的版本有較大分歧，兩院談判代表仍須就法案達成一個妥協的方案。共和黨議

員抨擊該法案，指出與２０２１年參議院通過的兩黨版本相比，它減少對技術和研究等領域的資

助。法案必須在兩院通過，才能交由拜登總統簽署生效。拜登在一份聲明中對法案大加讚揚的同

時，敦促迅速採取行動。

美國商務部長雷蒙多在新聞發布會上警告，每拖延一天，美國就會落後得更遠，這將增加國

內的國家安全風險。眾議院議長佩洛西形容法案有助美國製造業，惟共和黨人則認為它對協助美

國贏得競爭沒有太大功效，而且浪費太多納稅人的金錢用於環保及其他沒需要的計劃。（ｃａ）

