《融天納地－溫天納》疫情下，寬信用或將加快

《融天納地》疫情反覆下，展望未來數月消費難以轉強，經濟壓力仍大。不過，內地社會融

資增長速度較大機會延續回升，年初信貸增長、以及按揭貸款利率下滑均將改善地產銷售的大環

境，此外基建有望持續發力，出口仍有韌性，經濟環比將有所改善。



具體而言，隨著出口基數提升及海外需求下滑，出口增長速度將下跌，但海外疫情反復疊加

內地產業鏈具備相對穩定性的優勢，內地一系列出口優勢仍將支撐整體發展。不容否認，內地消

費仍較弱，形勢較難在短時間內扭轉，近期區域內多地爆發散點疫情，部分城市早前已經再度號

召「就地過年」，預計將繼續拖累內地消費。至於內地地產投資估計將延續下滑，在財金政策發

力下，幅度或有所放緩。製造業在出口提振及高科技行業支撐下，有望延續改善，基建將有所發

力，支撐內地經濟的底線，但預計由於天氣、冬奧會、殘奧會、兩會等原因或有所滯後。



觀察趨勢，ＰＰＩ延續下跌，ＣＰＩ在內需壓力下估計仍能維持低位，兩者差異將逐步收窄

，改善下游產業利潤。目前，內地貨幣仍維持穩中偏鬆，社會融資增長速度延續回升，寬信用仍

有望發力，信貸結構有鬆有緊，專項債持續加速發行，再減息降準仍有機會。疫情零星擴散，消

費預計弱復甦，但地產邊際持續放鬆，基建將有所發力，出口仍維持韌性，經濟後續環比或持續

改善。



自中央在１月減息後，寬貨幣政策趨勢明朗化，但寬信用政策發力看似尚未同步。觀察１月

份社會融資各分項高頻數據，１月份社會融資總量仍平穩，預計能達到（人民幣．下同）５﹒６

萬億，較去年同期多增約０﹒５萬億元，但估計增長速度難大幅增長，１月份社會融資存量增長

速度估計與去年１２月份數據持平或略為上升。



至於資本市場的表現，股市存在投資機會，需要觀察經濟領域的結構性變化，寬貨幣能否疊

加寬信用以穩增長（有利地產基建信用）、防疫政策如何適應病毒變異特徵而進行調整、細分行

業的盈利能力和產業趨勢能否突破整體下滑的趨勢顯得尤其重要。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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