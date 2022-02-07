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即市新聞

07/02/2022 13:45

《匯市一周－徐惠芳》觀望美國通脹數據，油價走高，外幣整固

　　《匯市一周》隨著各國央行陸續進入加息周期，市場預期，各國將推出不同程度的緊縮措施
，以對抗通脹。展望本周，市場關注周四（１０日）公布的美國最新通脹數據，市場預期，１月
份美國消費者物價指數（ＣＰＩ）為７﹒３％。三大能源組織及機構將公布月度原油市場報告。
此外，上周五（４日）公布的美國非農數據震驚了市場，投資者消化了美國強勁的就業數據和更
高的工資。
　
　　國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總幹事格奧爾基耶娃（Ｋｒｉｓｔａｌｉｎａ　
Ｇｅｏｒｇｉｅｖａ）表示，新冠疫情仍然是全球經濟面臨的最大風險，並正導致許多國家的通
脹加劇。她表示，最初預計最早將在今年上半年得到控制的全球供應鏈中斷可能會持續下去，市
場對電腦和汽車等消費品的需求增加。俄羅斯和西方國家在烏克蘭問題上的爭端已經推高能源價
格，特別是在歐洲，並使本已不確定的全球經濟前景變得更加複雜。
　
　　歐洲央行議息會後，重申貨幣政策保持彈性，不排除年底前考慮加息，言論刺激歐元，兌美
元由１﹒１１反彈至１﹒１４水平。上周歐元升２﹒６７％，創下２０２０年３月底以來最佳單
周表現，受惠於上周四（３日）歐洲央行的鷹派轉變。歐元在阻力位１﹒１４８０美元附近停滯
不前。
　
　　隨後美國公布１月非農就業數據理想，較預期的１５萬人及上月的１９﹒９萬人增加至
４６﹒７萬人。一月失業率為４％，較上月３﹒９％微升。另外，平均時薪月率和年率分別上升
，其中年率升幅明顯報５﹒７％，較上月４﹒７％及預期５﹒２％增長。美國就業數據改善，市
場注視聯儲局的加息步伐，美元從三周低位回升，但仍未能收復９６關口失地。
　
　　周四將公布美國１月ＣＰＩ及首次申領失業救濟金人數，其中ＣＰＩ年率預期為７﹒２％，
核心ＣＰＩ預期升至５﹒９％，若結果符合預期，將會是美國４０年來通脹最高水平。隨時觸動
美國政府及聯儲局聯合行動，為通脹降溫。市場預期，聯儲局為壓抑通脹，加息步伐和幅度將會
提升，料３月份聯儲局將會宣布加息，而幅度可能升至０﹒５％而並非０﹒２５％。
　
　　留意ＦＯＭＣ票委、克利夫蘭聯儲主席就美國經濟和貨幣政策前景講話，會否透露更多指引
。若更多數據和信息支持美國加息步伐加快，美元有望重拾升勢，初目標指向９６﹒２０或重返
９７關。技術上若１月份低位９４﹒６失守，下行趨勢將可能展開或下探９３﹒７８。《國泰君
安財富管理投資顧問　徐惠芳》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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