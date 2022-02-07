《師傅教路－黃瑋傑》基建投資增長迎開門紅，水泥板塊可望受惠

《師傅教路》踏入２０２２年，國內多地重大項目紛紛集中開工，基礎設施、產業升級、新

基建、重大民生項目等成為重要布局領域。基建投資增長迎來「開門紅」，並將為全年穩增長提

供有力支撐，水泥板塊可望受惠。



＊專項債續用於多項基礎設施，雙碳雙控目標帶來機會＊



據了解，２０２１年底，財政部已向各地提前下達２０２２年新增專項債務限額１﹒４６萬

億元。根據財政部會同國家發展改革委印發的通知，２０２２年專項債券資金繼續重點用於交通

基礎設施、能源、農林水利、生態環保、社會事業、城鄉冷鏈等物流基礎設施、市政和產業園區

基礎設施、國家重大戰略項目、保障性安居工程等九個大方向。除了基建端有望開門紅，地產端

對水泥需求亦有望逐步回暖。

供應端方面，在「雙碳」和「雙控」目標下，將為行業帶來機會，例如政策要求２０２５年

標桿產能比重超過３０％，未來日產能少於２５００噸規模的產能將陸續退出，令總產能減少約

９％。同時，水泥行業未來有望納入碳交易，碳稅＋減排改造，將大大增加小企業的成本壓力，

有望加快行業洗牌及集中度提升，而龍頭企業有望通過兼併收購進一步擴張。



＊海螺水泥穩步推進項目建設，加快實施全產業鏈發展＊



海螺水泥（００９１４）作為行業龍頭，擁有熟料產能２﹒６４億噸，水泥產能３﹒７２億

噸，骨料產能５８３０萬噸，商品混凝土４２０萬立方米。集團穩步推進國內外項目建設的同時

，正加快實施全產業鏈發展模式，全力發展骨料產業，重點推進大型骨料項目建設，並積極發展

商品混凝土產業，致力打造新的產業增長點。建議買入價４２﹒６元，目標４６﹒６元，止蝕位

４０元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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