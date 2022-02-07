《金石為開－黃威》歐美央行連續放鷹，金價回吐後料陷入拉鋸

《金石為開》在美聯儲主席鮑威爾超預期的鷹派表態之後，上周市場焦點轉向歐洲央行。歐

央行行長拉加德的態度也大幅向鷹派轉變，令市場措手不及。美國１月非農增長遠超預期，進一

步鞏固加息預期，國債息率全線上行。但歐系貨幣的反彈仍令美元指數重挫１﹒８％，為黃金提

供支撐。全周金價震盪攀升，累計上漲０﹒９％。



近期歐美央行掌舵人連續的鷹派言論不斷衝擊市場。美聯儲１月議息會議的政策聲明基本符

合市場預期，但鮑威爾在記者會上被問及加息問題時，卻表示不排除ＦＯＭＣ每次會議都加息的

可能性，即有可能連續加息７次。儘管這可能只是一種留有餘地的答覆，但明顯引起了市場的恐

慌，因為這與美聯儲早前指引的３次加息相去甚遠。



無獨有偶，上周歐央行也丟出了一顆重磅炸彈。行長拉加德在記者會上一改口風，並未堅持

此前２０２２年不太可能加息的論調，這直接導致市場重新定價，歐洲債券收益率急升。上周美

債息率也全線上揚，１０年期債息升至１﹒９％之上。市場對美聯儲的加息預期進一步增強，目

前ＦｅｄＷａｔｃｈ暗示年內美國將加息５－６次。



另一方面，美國１月非農就業意外新增４６﹒７萬人，遠超預期的１２﹒５萬。１２月的一

年新低１９﹒９萬也被大幅上修至５１萬。薪資環比增０﹒７％，同比增５﹒７％，分別超過預

期的０﹒５％和５﹒２％，這將繼續令通脹維持在高位。不過勞動參與率及失業率均有小幅上升

，反映勞動力重返就業市場，或小幅緩解薪資增長壓力。整體而言，１月非農報告支持美聯儲的

政策方向，惟不會明顯改變當前的市場預期。



央行超預期的鷹派令黃金再度受挫。金價升至１８５５美元左右的目標水平後快速下挫，一

度擊穿１８００美元整數關。上周由於歐系貨幣的強勢反彈，美元指數重挫１﹒８％，對黃金形

成支持，金價仍反覆收漲０﹒９％。目前中短線指標均接近中性狀態，日線ＭＡＣＤ下跌動能柱

縮減，ＲＳＩ向上靠近５０，金價面臨保歷加通道中軌１８１８美元的阻力；中期黃金走勢呈收

斂三角形，金價現位於中軸附近，但距離三角形頂點仍有一定距離。兩大央行圖窮匕見，今年全

球的貨幣政策基本定調，預計多空拉鋸的狀況仍將持續，建議投資者伺機高拋低吸。



本周重要數據相對較少，重點關注美國及德國１月核心通脹數據。

《六福金融分析師 黃威》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

