《陶冬天下－陶冬》歐英央行轉鷹，美國就業逞強

《陶冬天下》兩塊外空巨石，砸向準備不足的地球人，在資本市場激起巨大的震盪；一塊巨

石叫就業利好，落在大西洋西岸，另一塊叫央行利空，落在大西洋東岸。美國１月非農就業人數

達到４６７Ｋ，遠遠好過分析員預測中位數的１５０Ｋ，之前兩個月的就業數字也被大幅向上修

正，令美股克服了個別企業盈利大不如預期所帶來的市場恐慌，最終上周寫下了今年最佳的整周

表現。強勁的就業數據和淩厲的工資上漲，更加劇了資金對聯儲大幅加息的擔憂，美國國債被全

面拋售，十年期國債利率上到２０１９年７月以來的新高，升１４點至１﹒９１％，對政策利率

敏感的兩年期利率上周飆升１２﹒６點（主要是非農數據公佈後的市場反應）至１﹒３２％，三

十年國債實質利率重回正值。利率掉期價格顯示，市場已經準備聯儲今年加息５－６次。某社交

媒體盈利和客戶增長不如預期，觸發其股價暴跌兩成半，ＶＩＸ當日急升，但是之後市場情緒回

穩，整周看恐慌指數是下降的。在過去兩周，巨型企業股價數次出現暫態上落超過２０％以上的

動盪。這裡帶出的一個問題，就是流動性疲弱，尤其在盤中時段，隨著聯儲收縮流動性，投行和

基金去杠杆，這個問題可能進一步加劇，成為市場的又一個不安定因素。



讓歐洲震驚的是，歐洲央行和英格蘭銀行全面轉鷹。ＥＣＢ維持貨幣政策不變，但是釋放出

強烈的暗示，停止購債和加息都會在今年發生，或３月份就有第一個政策舉動出台。英格蘭銀行

則加息２５點，並暗示更多的利率調整和流動性收縮在路上。ＥＣＢ和ＢｏＥ的政策語境均比上

次會議時候要強硬許多，大出市場意料，十年期德國國債利率在ＥＣＢ宣佈結果那天暴漲１６點

；從貨幣期貨市場看，資金預期歐洲２０１４年開始的負利率將於今年底前結束。上周的央行行

動，對於歐洲債市應該用震撼性來形容。因為歐洲貨幣政策的突發性更強、轉身更激烈，美元匯

率ＤＸＹ上周連跌１７９點，至９５﹒４８，匯市動盪可見一斑。烏克蘭危機加上經濟復蘇期望

，拉動布倫特原油價格在上周最後兩天躥升。黃金價格上周略有上升，不過比起美元貶值和股債

動盪，升幅並不明顯；比特幣的漲幅更大一些。



美國１月非農就業數據極強，新增就業４６７Ｋ，ｖｓ分析員預計的１５０Ｋ和前期的

１９９Ｋ；更絕的是

，１１月和１２月就業數字合計被上方修正７０９Ｋ，這是１９８１年以來所未見的。經濟學家

對Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情造成就業增長放緩的擔心，在這組數據下被一掃而光。兩個月前筆者曾經

提醒，１１月非農數據中企業端就業數據和家庭端調查數據不吻合，現在證實企業端數據出現了

巨大的誤差。筆者認為

，這次的非農就業數據在季節調整上仍有缺陷，數據的強勁程度應該有水分，不過勞工市場改善

的方向沒有錯。失業率從３﹒９％回落到４﹒０％是好事，反映更多勞工進入就業市場。工人時

薪環比漲０﹒７％，同比漲５﹒２％，如此的工資成本上漲下，美國通脹會在高位徘徊很久。本

次就業數據，不會改變聯儲三月加息的安排。筆者繼續預測今年加息四次，預測風險是由第五次

加息或一次５０點的加息；預測今年下半年開始緩慢縮減資產負債表。



筆者相信美國經濟乃至全球經濟會有新一輪再通脹故事，目前油價的上漲不過是再通脹故事

的開始，其核心邏輯是發達國家完全撤銷疫情限制，經濟活動回歸正常。



回到貨幣政策上來，央行變臉繼續著，不過這次罕見地轉移到了大西洋的另一邊，歐洲央行

和英格蘭銀行在同一天以更強硬的姿態展現在市場面前，暗示進一步的政策收緊。ＥＣＢ在政策

會議上沒有作出政策變化，但是語境卻發生了重大改變，行長拉加德在記者會上談及近期的通脹

升溫，直言物價壓力變得更廣泛，通貨膨脹壓力會在更久的時間居高不下。拉加德拒絕排除今年

加息的可能，申明決策者對通脹的「一致擔憂」。這和她在上一次記者會上的說法有極大的不同

，去年１２月拉加德表示２０２２年加息「非常不可能」，這次則直言（通脹）情況不同了。這

種處理手法，很像聯儲公開市場委員會１月會議後鮑威爾的言行模式，只是歐洲央行認為歐元區

的工資壓力低過英美。拉加德的強烈暗示大大出乎債市的預期，歐洲各國債券同遭拋售，德國十

年期債券利率直接被扯到０﹒１７％，這是近三年來未見的高度。筆者認為ＥＣＢ會在３月會議

上作出決斷，它會在今年第三季度結束購債活動，在今年１２月首次加息，並在明年再加息三次

，每次２５點。期貨市場顯示市場認為年底利率升穿０％，ｖｓ目前－０﹒５％。



英格蘭銀行以５：４投票通過了加息２５點，至０﹒２５－０﹒５０％。語境也在極速改變

，行動更讓市場驚訝，居然有四位貨幣政策委員會成員投票支持直接加息５０點，僅差一票未能

成真。以目前的通脹形勢看，三月會議還會再加息２５點，５月和８月再加息，每次２５點。

ＢｏＥ不認為２０２３年需要繼續加息，筆者預計明年再加三次至２％。



美歐英三大央行在去年一同錯判通脹形勢，如今不約而同地激烈轉身，令市場感到震驚。預

期管理之差是２０１３年歐債危機後所罕見的，也凸顯今年的貨幣政策風險。筆者認為，貨幣政

策決策者的判斷和思路也在調整中，他們只是突然意識到判斷錯誤而不得不急轉彎，更深思熟慮

的政策路徑圖恐怕要等到三月才見眉目，和市場的溝通暫時都具有落差。更激進的短期政策舉措

和更不確定的政策前景，無可避免地帶來更大的市場動盪，但是更長期的貨幣政策仍然受制於財

政赤字。貨幣政策與財政政策是同一枚硬幣的兩面，如果財政政策仍在現代貨幣理論的路上奔跑

，貨幣政策很難作出結構性收縮。



本周有兩個聚焦點，第一個是中國的社會融資和銀行貸款數據，草根觀察顯示銀行在一月份

明顯放鬆了貸款尺度，這輪「一年之計在於春」究竟會走多遠，數據即將揭曉。第二個是美國的

核心ＣＰＩ，預計一月份同比上升５﹒９％，通脹繼續加速。除此之外，預計英國第四季度

ＧＤＰ為１﹒２％。關注烏克蘭局勢的發展和美國大型企業的業績。《陶冬》



＊本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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