【新冠肺炎】陳肇始：疫情嚴峻，考慮明天公布再收緊社交距離措施

《經濟通通訊社７日專訊》食物及衞生局局長陳肇始在一個電台節目上表示，本港疫情極度

嚴峻，確診數字及源頭未明個案不斷上升；當局積極考慮收緊社交距離措施，以減低人流並加強

檢測能力和個案追蹤工作，明天行政會議後會有公布。

陳肇始指出，確診數字以倍數上升，當局需要爭分奪秒處理，呼籲市民留家抗疫避免聚集，

又呼籲未接種疫苗的市民盡快接種；若收到通知需要檢測的市民，應盡快檢測。



＊家居檢疫須考慮家居環境＊



竹篙灣檢疫中心將改作社區隔離設施，接收無病徵或病徵輕微的確診者。陳肇始指，計劃將

會分階段進行，包括竹篙灣檢疫中心第一期已預留及清空，隨時可變做社區隔離設施。入住相關

設施的人士，主要是沒有病徵或風險較低的帶病毒人士，包括年紀較輕、風險較低的患者等。

至於原本會安排在竹篙灣檢疫中心或檢疫酒店的密切接觸者或次密切接觸者，陳肇始指，當

局會根據風險評估，考慮是否適合作家居檢疫，包括考慮他們的家居環境，會否屬劏房或要與多

人共用洗手間、居住面積、以及他們本身是否要有特別照顧需要。此外，接受家居檢疫的人士需

要佩戴電子手帶、留在家接受監察、每日接受快速檢測，並定期報告身體狀況。（ａｃ）

