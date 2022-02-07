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07/02/2022 12:29

【新冠肺炎】寶蓮禪寺及天壇大佛今明暫停開放，圓玄學院停開３日

　　《經濟通通訊社７日專訊》寶蓮禪寺表示，因應有確診者曾到訪，禪寺和天壇大佛將於本周
一、二暫停開放，進行全面消毒清潔，所有法師及員工會進行核酸檢測。
　　圓玄學院亦表示，近日新冠病毒疫情嚴峻，新增確診個案持續飆升，學院明日起將會暫停開
放３日，減低病毒社區擴散風險，保障公眾安全及配合政府防疫措施。（ｃｌ）

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