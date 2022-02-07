【新冠肺炎】沙田美田邨美秀樓發現５宗初陽及１宗不確定個案

《經濟通通訊社７日專訊》政府完成在沙田美田邨美秀樓的圍封強檢行動，發現５宗初步陽
性，以及１宗檢測結果不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
當局為１８９０人進行檢測，派員到訪７９２戶，當中７３戶沒人應門，會採取措施跟進。
（ｃｌ）
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