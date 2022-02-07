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07/02/2022 18:14

【新冠肺炎】水務署：屯門濾水廠外判清潔工初確，不影響食水安全

　　《經濟通通訊社７日專訊》水務署今日表示，屯門濾水廠一名外判清潔工人昨日（６日）初
步確診２０１９冠狀病毒病。事件對食水安全沒有影響。
　　　該名工人最近一次上班日期為１月３１日。她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。水
務署已全面清潔及消毒屯門濾水廠，並已安排與她在工作上有密切接觸的職員接受病毒檢測。
（ｃｌ）

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