碧桂園（０２００７）回購本金額６００萬美元票據，或續回購

《經濟通通訊社７日專訊》碧桂園（０２００７）公布，由１月１８日起及上周五（４日）
，已於公開市場進一步購回發行並於新加坡上市於７月到期的４﹒７５％優先票據，本金總額為
６００萬美元。所購回的該票據將相應註銷。
該集團指，自去年１２月３０日起及截至上周五，已累計購回優先票據本金總額３０１０萬
美元。該集團將繼續監察市況，並於適當時候進一步購回優先票據。（ｗｈ）
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