  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/02/2022 07:53

碧桂園（０２００７）回購本金額６００萬美元票據，或續回購

　　《經濟通通訊社７日專訊》碧桂園（０２００７）公布，由１月１８日起及上周五（４日）
，已於公開市場進一步購回發行並於新加坡上市於７月到期的４﹒７５％優先票據，本金總額為
６００萬美元。所購回的該票據將相應註銷。
　　該集團指，自去年１２月３０日起及截至上周五，已累計購回優先票據本金總額３０１０萬
美元。該集團將繼續監察市況，並於適當時候進一步購回優先票據。（ｗｈ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話07/02/2022
【虛幣世界】假後比特幣表現造好，比特幣升近四萬二美元
香港要聞04/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：重設火眼實驗室增檢測量　全民派快速檢測包
財經熱話04/02/2022
《盤後部署》恒指紅盤高開高收 惟熊證重貨已除防調整
財經熱話04/02/2022
冬奧今開幕體品股再落鑊　李寧安踏齊飆逾半成惟大行降評級及目標價
香港政情04/02/2022
【香港政情】冼國林倡列國民教育為文憑試必修科　教師需接受考核
財經熱話04/02/2022
比亞迪銷量升逾倍　美銀看405元　新能源車股踩油狂飆
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金