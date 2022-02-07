《日入而息》恒地庇利街項目引入希慎等發展，港新增６１４宗確診

《今天重點》

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希慎（０００１４）斥３０﹒５億收購永利星２５％股權，發展庇利街項目

本港新增６１４宗確診，竹篙灣明起收輕症病人；張竹君稱新增６１４宗確診大部分涉跨家庭群

組開年飯；衞生署料明確診或達六百至八百宗，５８％確診者已打兩針或以上

許正宇稱「港股通」研允人民幣計價南向交易未有具體時間表；許正宇冀今年提交虛擬資產服務

提供者發牌制草案，並研究規管眾籌

余偉文稱美國通脹及加息速度影響環球市場，本港有足夠抗震力；金管局表示疫情對經濟影響上

半年浮現，失業率或再升

１月外匯儲備環比跌２８５﹒４億美元，結束三月連升

１月財新服務業ＰＭＩ錄５１﹒４五個月低，仍高預期

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《即日市況》

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恒指高收６點報２４５７９，科指跌５２點報５５２９

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《深滬股市》

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虎年開門紅滬綜指收漲２％，成交逾八千億外資流入

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《美元匯價》

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歐英央行收緊政策預期升溫，或推升歐系貨幣

歐元最新報１﹒１４２０╱２４，日圓最新報１１５﹒０７╱１０

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《公司資訊》

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蒙牛（０２３１９）、支付寶派錢獎勵中國女足，恭喜女足亞洲杯奪冠

ＧＯＧＯＸ通過上市聆訊，傳集資最多３９億元

傳員工春節加班猝死，嗶哩嗶哩（０９６２６）回應指該員工事發前一周未有加班

創科實業（００６６９）將實現今年上半年內部績效目標

哈囉出行關聯公司註冊資本增２５﹒７％至４４億元人民幣

銀聯國際在港首次推出升級手機閃付「卡碼合一」

匯豐客戶發送５００萬封電子利是，金額逾億元

騰訊（００７００）近期投資多個項目，攜小米入股無錫源然股權投資合夥企業

聯交所宣布取消華多利集團（０１１３９）上市地位

聯交所取消長興國際（００２３８）上市地位，本月９日起生效

希慎（０００１４）斥３０﹒５億收購永利星２５％股權，發展庇利街項目

阿里巴巴（０９９８８）推出「Ｃｌｏｕｄ ＭＥ」雲端技術

中國抗體（０３６８１）ＳＮ１０１１新藥研究申請獲藥監局藥品審評中心受理

北海康成（０１２２８）在中國獲批准開展治療ＰＮＨ Ｉｂ╱ＩＩ期臨床試驗

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《國企紅籌》

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鞍鋼（００３２３）廠區發生安全事故４人死亡，對生產影響較小

首佳科技（００１０３）認購人行使可換股債券轉換權

珠江船務（００５６０）吳強辭任總經理等職務，由周軍接任

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《神州民企》

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融創中國（０１９１８）１月合同銷售金額跌２０﹒６％

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《中國要聞》

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網商銀行涉金融統計等多項違規，前年被罰２２３６萬

三部門表示鼓勵鋼鐵龍頭兼併，打造世界一流超大型鋼企

春節長三角鐵路客發量破５００萬人次，同比增近三成

１月財新服務業ＰＭＩ錄５１﹒４五個月低，仍高預期

發改委表示適度超前投資，力爭首季形成更多實物工作量

人行２００億逆回購利率持平，淨回籠１３００億；人行１月開展７千億ＭＬＦ及０﹒５億隔夜

期ＳＬＦ

中俄聲明：反對外部勢力破壞兩國共同周邊安全穩定

中國與阿根廷簽署諒解備忘錄，擴貿易促雙邊投資

去年上海共開立逾１３萬個自由貿易帳戶；去年上海新造集裝箱出口數量與貨值雙增

金融反腐繼續出擊，人行昆明支行前書記受查

阿里消費報告：冬奧帶旺冰雪消費，年貨「含虎率」高

內媒稱華為將向逾１２萬員工豪派５００億元人民幣花紅

蘋果ｉＰｈｏｎｅ１３熱銷，鄭州富士康擴大招工計劃

克而瑞表示１月百強房企業績同比瀉四成，行業下行築底

春節重點監測城市新建商品住宅成交面積同比降五成

冰墩墩帶挈股價漲停，元隆雅圖稱已全面開工生產

彭帥在外媒專訪宣布退休，重申從未作出性侵指控

１月外匯儲備環比跌２８５﹒４億美元，結束三月連升

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《寶島快訊》

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台股虎年紅盤高收，收升１﹒３％重上１７９００點

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《其他消息》

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冼國林稱未想過可否獲得足夠提名，等對手等到眼瞓

許正宇稱「港股通」研允人民幣計價南向交易未有具體時間表；許正宇冀今年提交虛擬資產服務

提供者發牌制草案，並研究規管眾籌

證監會擬繼續寬免牌照費一年，流失率升擬增３０個新職位

去年食肆總收益價值升１６﹒８％，第四季升２９﹒１％

余偉文稱美國通脹及加息速度影響環球市場，本港有足夠抗震力

金管局表示疫情對經濟影響上半年浮現，失業率或再升

中原十大屋苑虎年首周末錄６宗成交，按周減少一半

土地註冊處表示１月樓宇買賣合約總值按年跌１８﹒６％

深股通額度全日用５億元；滬股通額度全日用７９億元，陸股通流入５５億元

教大校長張仁良明年８月底離任，將全球招聘校長職位

消委會去年收到約２﹒７萬宗投訴，涉及金額增逾一倍

華坊表示市建土瓜灣小區項目招標，恒地嘉里以外尚有兩具競爭力對手

電話智能卡將於３月１日開始實名登記

淺水灣豪宅地周五截標，中原料樓面呎價７萬成新地王

澳門春節期間旅客按年升２５％至１１﹒３６萬人次

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《大國博弈》

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拜登延長進口光伏設備關稅四年，中方批扭曲貿易秩序

美眾議院通過《美國競爭法》抗衡中國挑戰

路透表示中國兌現採購承諾存巨大缺口，華府正失去耐心

美國企業對特定乾濕表面清潔設備提起３３７調查申請

美國籲兌現採購承諾，中方表示應平等協商解決具體問題

美眾議院通過競爭法案，華外交部表示內容充斥冷戰思維

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《新冠肺炎》

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本港新增６１４宗確診，竹篙灣明起收輕症病人

衞生署料明確診或達六百至八百宗，５８％確診者已打兩針或以上

張竹君稱新增６１４宗確診大部分涉跨家庭群組開年飯

陳茂波稱只有短時間遏制疫情才能穩定支撐經濟

中原施永青曾接觸確診者，與家人被送往隔離酒店

中大郭健安稱不明感染源頭多，料單日確診或達千宗

全國本土確診昨增４５宗，廣西百色「不進不出」

匯豐太古城分行暫停服務，因有確診者曾到訪

商經局一名職員初步確診，在政總西翼２３樓上班

外交部駐港公署領事證件大廳明起暫停對外服務

多家銀行調整服務，中銀５１家分行今起暫停營業

孔繁毅料確診宗數續升，建議加開檢測中心疏導人流

官媒發文籲香港需堅持動態清零，稱「共存」遑論通關

羅致光緊急呼籲盡快為安老院長者打針

寶蓮禪寺及天壇大佛今明暫停開放，圓玄學院停開３日

屯門大興邨興泰樓延長圍封強檢，發現１５宗初陽個案

廣西百色爆疫廠區遭封控，津膜科技股價僅逆市微跌

恒生元朗教育路分行員工初步陽性，該分行暫停服務

政府延長美田邨美景樓美致樓圍封強檢至明早約十時

沙田美田邨美秀樓發現５宗初陽及１宗不確定個案

教聯會建議推遲恢復面授課堂，押後中學文憑試

港鐵（０００６６）周五起調整晚上８時後列車服務密度

澳洲可望於月底開放國際旅客出入，刺激旅遊業復甦

澳洲總理莫里森宣布２１日通關

美容院按摩院派對房間資助計劃２０２２今起接受申請

華僑永亨銀行表示明日起將暫停部分分行服務

袁國勇稱苦口婆心按科學作疫情建議非涼薄

許正宇稱強制隔離日數放寬至１４日便利業界

運房局一名工程師初步確診，工作時沒有與公眾接觸

陳肇始稱疫情嚴峻，考慮明天公布再收緊社交距離措施

鴨脷洲消防員初步確診，消防處已調配人手

林鄭稱本周公布疫苗通行證詳情，促市民把握機會打針

富邦銀行表示６家分行明起暫停營業，調整分行營業時間

廣西兩日激增近百宗確診，已檢出奧密克戎病毒株

金鐘法援署總部一名職員初步確診

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