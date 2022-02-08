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即市新聞

08/02/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股延續升勢的條件足夠嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏好和顯著向淡。上周五（４日）港股大幅揚升，昨早（７日）開市前，不少投資者都期望大市
可更上一層樓。然而，筆者於開市前已向各Ｇｏｌｄ或以上級別的Ｐａｔｒｏｎｓ發出警告，謂
各大指數多只能於較上周五收市位顯著為低的合理值前企穩，無望甫開市即呈現升勢，結果亦如
是。歡迎大家於筆者的ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內，重溫有關分析與預測，了解見好便追價造好者吃
虧之處。
　　恒指期貨陰陽燭小時圖上，價位返回保歷加通道內後，昨天收市時只得ＲＳＩ因位於其５小
時平均線之下而利淡。須提防者，為ＳＴＣ的％Ｋ跌穿％Ｄ，支持價位下試保歷加通道中軸支持
。由於該通道中軸與通道底部均在急速上移中，估計好友大戶會於略低的水平努力守關，阻止當
前升勢被正式破壞。最後，「上升裂口」２３９５８－２４１０５切忌被完全補回。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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