《缸邊隨筆－石鏡泉》動態清零？

《缸邊隨筆》港府抗拒像國內的全民檢測，堅持「一國兩制」，因為港府認為自己的「動態

清零」是較內地的全民檢測優越。但「動態」了三數月，到２月７日，就日爆６００餘宗疫，有

６１個指明地方人士要納入強檢，這是否也是變相「全民檢測」？



港府還訂了千萬劑ＤＩＹ檢測劑，這也是否變相全民檢測？這些ＤＩＹ檢測，一定會給出港

府個清零的感覺，但真可以有效測到嗎？有兩個視頻讓大家看，一個應是港府的宣傳片，一個是

耳鼻喉科醫生的建議，有幾多的ＤＩＹ可以做得其法，不得其法即是驗了也無用。其實目前做檢

測的熟手人士，也是否真撩鼻得法？不得其法，檢測結果也是陰多陽少，結果就是不明源頭遍地

開花。



爆開花了，港官就謂：



重設火眼實驗室，提升檢測量由１０萬次╱日至３０萬次╱日，但又表示當日在中山紀念公

園體育館設置的那個，現在都不知道當時的物資放哪裏！火滾，你講過期了，棄堆填區還好，有

用醫療物資不知放哪裏，請特首追究誰失職了。



如沒有人手、沒有物資，叫阿爺幫手啦，不要為了你那Ｌｉｔｔｌｅ ｐｒｉｄｅ，使到港

人都變病壞。今年１月上旬天津爆疫，先後有三次全民檢測，近千萬人口全面檢測用時最長是

４８小時，最短是１２小時，天津啲官做得快，因為做慢了會被廢。特首、港府的「動態」要動

幾多日呢？無人負責制，二十日、三十日，都可以囉。



《人民日報》，中國國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，都認可港府

的「動態清零」措施，但看國內文章要有個認識。



（１）幾好，但……（之後有建議）；



（２）好唔掂，ＸＸＸＸＸ（之後是上綱上線）。



＊動態清零關鍵是快速處置＊



《人民日報》和梁萬年是不會鬧到你開巷，但唔該細心看人家的建議，梁萬年的話是：「動

態清零」關鍵是快速處置。



梁萬年講的快速處置，可用１６個字來總括：



「快速發現、快速處置、精準管控、有效救治。」



各位，你認為港府做到嗎？



梁萬年亦講：



可能有幾個技術手段，一個技術手段就是擴大核酸檢測，來盡早的更快更全面的把可能的傳

染源把它找到。第二點就是說還是得密切接觸者進行有效的追蹤。第三點，我感覺就是我剛才說

了社區層面的防控是最重要的，社區層面其實真正把責任能夠落實到每一個居委會，每一個街道

，甚至每一個門樓的時候，這一塊的責任感是非常的重要。



歸納起來是：



（１）檢測要快，要盡快找到源頭。



港府要增加的檢測能量，可否不雨露均霑地去測全港疑病患者，而是要集中一些力量，專去

追源頭。



港市民已十分配合抗疫，光增加檢測站是沒用的，派籌啦，派籌就是分流，亦是方便使要檢

測者安排時間。



（２）對密切接觸者進行有效追蹤。



要不要請回退休ＣＩＤ去做這事？亦要對安心出行改程式，可以有追蹤功能。



（３）把控好社區防控。



要發動業主委員會，去做好每幢大廈的防疫，被檢封的樓宇如無業主委員會就由港府派人做

守門人，你食肆要減人流，住宅樓宇又怎不要減人流？



港府要汲取空少、空姐教訓，千萬要確保陸路貨運司機的有效防疫，失敗了，港人就要吃

１２０元一個的黃芽白，這會害苦基層生活，民怨不生才怪。港官們可有考慮到？還是本屆政府

任期將屆，可以Ａ字膊？



昨天筆者文有講港官，錄如下：



今時，港官均是ＡＯ系，英國佬訓練ＡＯ最叻是寫報告，並無叫他們揸槍上陣，有災難，是

去現場巡視，但無力、無技術，亦無認識去救災，今時爆疫是要救災，但就由於

Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ行動力弱，故防疫措施是千瘡百孔。



１。為何空少空師可以免檢，沒有這個播疫群組，香港會搞到如今咁大鑊？



２。黃大仙祠都不許上頭注香，為何不勸車公廟眾不去迫爆車公廟？你俾我做？我會安排人

手，必要人距１﹒５米，話之你排到去赤柱，初三排不到，就排到正月三十。不如是做？唔好話

我黑心，初三之後加五至七日，港疫唔爆到七彩至奇，病源？車公廟上香客。



３。有些檢封樓宇居民，未有結果已可自由出入。



４。叫人自由ＤＩＹ檢測？無腦，我要搵食，檢出陽性都唔出聲啦，瞓幾日，好得就瞞天過

海，唔好得至打９９９，至於期間播左幾多毒？唔關我事。



防疫要如捉賊，要Ｎ方考慮，不單前後樓梯要封住，尚要防埋天台賊搭直升機。這些行動細

節不是ＡＯ班民官和專家們可考慮到的。所以要香港防疫有效，請特首你讓位，不要再做防疫總

指揮，由有紀律部隊訓練的人接手，香港才有望走出疫情，有四句贈今時的防疫ＡＯ官：



「防疫無方，害苦港人，恬不知恥，竟還攬功。」《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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