《專家之言－李偉傑》收水在即美股高位受壓，恒指中線或反覆向上

《專家之言》祝各位投資者虎年生生猛猛、身體健康、萬事如意、大吉大利。踏入虎年，上

周五（４日）第一個交易日港股急升７７１點，先來一個好開始，不過美中不足在於成交量未能

配合升勢，原因在於內地昨天初七才開市，缺少北水超過兩成的成交量，成交金額自然較少，而

內地在初七開市亦可跟隨外圍股市造好，相反港股升了在先，因此走勢仍較為波動，傳統的農曆

新年期間，港股亦以傳統板塊較為理想，見電訊股、基建股、石油石化股及內銀股表現較為突出

，相信在於大型科技股近期已明顯反彈，現時資金輪動炒作，而近期圍繞三個元素影響大市，首

先是美國加息步伐及縮減資產負債表速度，絕對會影響道瓊斯指數以及納斯達克指數表現，見現

時美國１０年期債息已升至１﹒９％以上，估計美股在高位將承受較大波動壓力。



＊烏克蘭局勢短期帶來壓力，疫情擴散影響投資氣氛＊



另外一個影響大市元素短期放於俄羅斯以及烏克蘭等局勢因素，現時或進入一觸即發階段，

對大市短期帶來一定程度壓力，但是事情快速完結或者經外交途徑完結的話，反而可消除不明朗

因素。另一個影響大市的元素在於本地疫情擴散加速，雖然市場投資股份及板塊大部分在於內地

，本地疫情反彈對中資企業盈利未有影響，但市場投資氣氛難免受到抑制。估計恒指在近期急升

過後，短線進行整固在５０天線水平２３８００點見初步支持，而在美國收水內地放水下，港股

中線仍有望反覆向上，若企穩２５０００點以上，港股可望有進一步樂觀走向。《財經評論員

李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財

務權益）



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