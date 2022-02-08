【大國博弈】中美角力重挫藥明系，專家給投資者的三個忠告！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒８日報道》冬奧舉行中，歷來有非文明規定不能發動戰爭，不過

中美貿易戰的烽煙自特朗普時代至今未曾止熄。美國最新公布「未經核實」實體名單

（Ｕｎｖｅｒｉｆｉｅｄ Ｌｉｓｔ，簡稱ＵＶＬ），當中包括藥明生物（０２２６９）旗下、

兩間分別位於無錫和上海的公司，前者亦是藥明康德（０２３５９）同系公司。消息拖累兩股急

瀉，藥明生物於開市一個多小時後停牌，停牌前瀉近２３％報６２﹒２５元，暫為表現最差藍籌

。面對急跌股份，專家給投資者的三個忠告！



＊美國再制裁中企，藥明系兩公司偕３１間企業被列禁運名單＊



美國商務部隔晚宣布，把３３間中國企業納入ＵＶＬ，為近３年來首次。當局指該批企業在

合符法規方面存在問題，因此禁止美國企業向相關企業輸出受管制技術，或進行業務往來。聲明

同時指出，被列入ＵＶＬ，不意味美國出口商不能與其接觸，亦不意味存在具體、明確的國家安

全或外交政策問題。不過，與ＵＶＬ上的各方進行的交易需要額外文件，包括授權官員的聲明等

，而此類交易亦不符合美國出口管制許可例外的授權條件。

藥明今早也澄清，ＵＶＬ並非為人熟悉的美國「實體名單」或「黑名單」，相信此次被列入

ＵＶＬ主要原因是受到新冠疫情影響，美國商務部無法來中國驗證其產品。藥明亦強調，上海和

無錫公司均已建成產能，無需再購買新反應器，濾器也具備全球供應鏈，深信事件對公司業務沒

有造成影響。

藥明生物高層今早在電話會議上指出，被列入ＵＶＬ的企業可以採取措施以爭取從名單中被

移除，透露目前公司在美國的律師團隊正在緊急作業，準備明天（９日）與美國商務部談判。



＊藥明弱勢非朝夕之間＊



藥明有理說不清，市場明顯對藥明信心欠奉，以腳投票，先沽為敬，日中低見５５元，創

２０２０年８月來新低，跌幅高達３１﹒７６％。藥明生物也只好急煞停跌勢，停牌前報

６２﹒２５元，剩下藥明康德（２３５９）和藥明巨諾（２２６９）捱沽，股價半日分別腰斬逾

１５％和挫近５％。

事實上，藥明生物早已處於弱勢，市場借消息減持也無可厚非。該股自２０２１年７月破頂

高見１４８元後持續下滑，走勢一浪低於一浪。即使昨日公布盈喜仍難扭轉弱勢。值得留意，藥

明生物昨日盈喜屬「假盈喜」，實質公司下半年純利較上半年倒退。本欄另一位筆者昨日曾作分

析，在此不贅。藥明生物昨日以陰燭收市，反映買盤承接力不足，部分投資者亦趁機沽貨，收市

時未能站穩１０天線，弱勢不言而喻。



＊專家給投資者的三個忠告＊



雖然由政治事件引起的下跌空間難以預計，但輝立證券董事黃瑋傑今早於《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》直播節目提醒投資者三大要點。他不建議於即日「兵荒馬亂」時沽出股份，認

為市場目前對消息反應過敏，股價很大機會於短期反彈，後抽關鍵位置先看１分鐘圖上，今日於

早市初段急跌後，一度反彈至６２﹒１５元，此水平可視為即市反彈阻力位。他指出，面對急瀉

股份，超短線操作可參考１分鐘圖表。另外，１月２７日及２８日低位７３﹒５元，以及１２月

１５日的前低位７２﹒１元，同為關鍵位。

值得留意，藥明生物低見５５元後見大戶買家進場。事實上，雖然藥明生物已中途停牌，仍

為目前現貨主板市場上，資金淨主動買入最多個股，資金規模達４﹒６８億元！不過，觀乎藥明

生物鼇資金流向，目前大戶與非大戶主動買沽比率僅５４：４６及５２：４８，皆為不及格，淨

買入最多券商是散戶為主的富途證券。

最後，黃瑋傑提醒投資者，部署股份時應留意２５０天線。藥明生物早年屬強勢股，於

２０１９年７月起至２０２１年１１月初，股價穩守於２５０天線之上，至去年１１月起失守

２５０天線，反映過去２５０天買入的投資者平均錄得帳面虧損，持貨者當時應沽貨離場。目前

上方蟹貨重重，投資者只能望門興嘆。

