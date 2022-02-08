《盤後部署》恒指料２３９７０有支持，兗礦有望突破歷史高位

《經濟通通訊社８日專訊》港股全日乏力，低開３１點報２４５４８，早段曾跌３８０點，

半日低收３７７點報２４２０２。午後走勢仍無改善，曾跌４２６點，尾段跌幅稍為收窄。

藥明生物（０２２６９）旗下有公司疑再被列入美國商務部的「未經核實」實體清單，低開

近一成半，一度急挫三成一，最終於上午１０時５１分停牌，停牌前報６２﹒２５元，跌近

２３％，為全日跌幅最大藍籌。科技股同樣受壓，阿里巴巴（０９９８８）隔晚美股跌

６﹒０５％，報１１４﹒８２美元，Ｈ股亦跌３﹒３％，報１１１﹒２元；騰訊（００７００）

及美團（０３６９０）亦分別跌１﹒６７％及２﹒１３％，ＡＴＭ及藥明生物合共拖累恒指跌逾

２４０點。

另一邊廂，春節黃金周澳門訪客增兩成半，賭股齊升。金沙（０１９２８）升２﹒８８％，

銀娛（０００２７）、澳博（００８８０）均升逾１％。春節煤炭產量快速回升，兗礦

（０１１７１）全日持續強勢，收市升５﹒９３％，報１８﹒９４元，中煤（０１８９８）、神

華（０１０８８）都升３﹒５９％及５﹒６２％。

恒指全日低開低收，收報２４３２９，跌２５０點或跌１﹒０２％，主板成交

１２９５﹒１１億元。國企指數報８５１３，跌７６點或跌０﹒８９％。恒生科技指數報

５４３６，跌９２點或跌１﹒６７％。

Ａ股個別發展，上證綜合指數報３４５２，升２３點或升０﹒６７％，成交３８７９﹒７０

億元人民幣。深證成份指數報１３３２５，跌１３１點或跌０﹒９８％，成交２４４８﹒４１億

元人民幣。



＊兗礦獲大戶持續買入＊



大市方面，恒指連跌２日，從日線圖看，今天總算企穩在１０天線之上，但走勢有下行跡象

，ＭＡＣＤ牛差距尚未擴闊，短期走勢不太樂觀，下一個防守位料為１月３１日的高位

２３９７０點水平。

板塊方面，煤炭股繼續強勢，當中兗礦連升三日。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，該股今

日大戶主動買入比率高達７９％，５天平均大戶主動買入比率亦有６５％，較神華及中煤強，資

金流入金額亦持續增加。從日線圖看，股價今天仍在各條主要平均線之上，ＭＡＣＤ牛差距有擴

闊跡象，１４天ＲＳＩ為６２，與超買區尚有段距離。隨住資金不斷流入，估計兗礦本周有望突

破１９﹒４８元歷史高位。（ｅｒ）

