【國際要聞】德總理肖爾茨首訪白宮，拒承諾中斷北溪２號

《經濟通通訊社８日專訊》德國總理肖爾茨周一訪問白宮，與美國總統拜登討論烏克蘭危機
，雙方未能化解分歧。拜登指俄羅斯侵烏，連接俄德的北溪２號天然氣管道將「不再存在」。肖
爾茨拒絕正面回應拜登言論，僅強調傾向外交途徑解決危機。消息指，由於德方未改變態度，烏
國總統澤連斯基取消了原訂於同日與德國外長貝爾伯克的會晤。（ｊｆ）
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