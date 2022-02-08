《台股攻略－黃振宇》航運及金融股上揚，助台股挑戰萬八關口

《台股攻略》台股今日（８日）高開低收，航運板塊再度領頭上升，帶領指數升過１６０點

，直上萬八關口，但台積電尾段受壓，指數升幅收窄至６６點，收１７９６７點，成交金額為

３１３２﹒１９億元（新台幣．下同）。

主要電子權值股的台積電早段一度升至６４５元，惟收市倒跌１﹒１％，收６２８元；聯電

收５５﹒４元，升１﹒７％；鴻海收１０５﹒５元，升２﹒４％；大立光、瑞昱及研華等均升

１％至２％。航運股再度撐市，整體上市運輸類股指數升３﹒８％，為今日強勢板塊，貨櫃三雄

的萬海升超過６％，收１７２元；長榮升４％，收１２９元；陽明升４﹒２％，收１１２﹒５元

；其他包括遠雄港、新興、裕民、台航及中櫃等同樣表現不俗。航空雙雄的長榮航及華航分別升

３﹒６％及２﹒３％。金融股亦獲資金追捧，華南金、兆豐金及合庫金均升超過２％，元大金、

台新金及第一金等均升超過１％，富邦金則微跌０﹒４％。至於昨日表現強勢的塑化股，今日普

遍回吐，台塑四寶的台塑及南亞跌近１％，台化跌０﹒３％，台塑化則升０﹒２％。

台股在航運股及金融股升勢積極下，逐步挑戰１８０００點關口，建議可留意受惠美國科技

巨企業績亮麗的電子權值股、低位回升的航運龍頭股及受惠加息政策的金融股。《富邦銀行（香

港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

