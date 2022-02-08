  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/02/2022 18:09

《台股攻略－黃振宇》航運及金融股上揚，助台股挑戰萬八關口

　　《台股攻略》台股今日（８日）高開低收，航運板塊再度領頭上升，帶領指數升過１６０點
，直上萬八關口，但台積電尾段受壓，指數升幅收窄至６６點，收１７９６７點，成交金額為
３１３２﹒１９億元（新台幣．下同）。
　　主要電子權值股的台積電早段一度升至６４５元，惟收市倒跌１﹒１％，收６２８元；聯電
收５５﹒４元，升１﹒７％；鴻海收１０５﹒５元，升２﹒４％；大立光、瑞昱及研華等均升
１％至２％。航運股再度撐市，整體上市運輸類股指數升３﹒８％，為今日強勢板塊，貨櫃三雄
的萬海升超過６％，收１７２元；長榮升４％，收１２９元；陽明升４﹒２％，收１１２﹒５元
；其他包括遠雄港、新興、裕民、台航及中櫃等同樣表現不俗。航空雙雄的長榮航及華航分別升
３﹒６％及２﹒３％。金融股亦獲資金追捧，華南金、兆豐金及合庫金均升超過２％，元大金、
台新金及第一金等均升超過１％，富邦金則微跌０﹒４％。至於昨日表現強勢的塑化股，今日普
遍回吐，台塑四寶的台塑及南亞跌近１％，台化跌０﹒３％，台塑化則升０﹒２％。
　　台股在航運股及金融股升勢積極下，逐步挑戰１８０００點關口，建議可留意受惠美國科技
巨企業績亮麗的電子權值股、低位回升的航運龍頭股及受惠加息政策的金融股。《富邦銀行（香
港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事08/02/2022
《神州經脈》美國再將33間中企列黑名單　金融股護盤滬指兩連升
財經熱話08/02/2022
春節黃金周澳門旅客急增　博彩收入勝預期　濠賭股獲大行祝福連日造好　
中國故事08/02/2022
【大國博弈】美再啟制裁藥明生物暴瀉急停牌　表列上榜33家實體
香港要聞08/02/2022
【新冠肺炎】限聚令收緊至2人　商場街市等納入疫苗通行證範圍
大行報告08/02/2022
希慎入股恒地土瓜灣重建項目　大行Like唔Like?
財經熱話08/02/2022
【大國博弈】中美角力重挫藥明系 專家給予投資者三個忠告！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金