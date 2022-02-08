  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/02/2022 10:15

《窩輪豪情－梁業豪》小心恒指期貨小時圖ＳＴＣ和ＭＡＣＤ轉淡

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源
業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國移動
（００９４１）、工商銀行（０１３９８）與中銀香港（０２３８８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選藥明生物（０２２６９）、藥明康德（０２３５９）與小米（０１８１０）。
　　今早（８日）美指期貨於亞洲市場開市後走勢偏軟，現報４４７８。依此計算，恒生指數的
合理值為２４４７９，曾被跌越。先前指數曾高見２４５４８，但未有升抵即市首個重要阻力位
２４７４４。即市首個重要支持位現為２４３６７，料有好友努力守關。恒指期貨小時圖上，價
位繼續於保歷加通道頂部與中軸間反覆上落，欠缺方向感。由於兩者皆仍在上移中，理論上，應
有利市況反覆上升。不過，若見ＳＴＣ於超買區或極點超買區內發出沽空訊號，或ＭＡＣＤ發出
「牛熊」沽空訊號，大家便應小心，宜暫停持有恒指牛證圖利。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning08/02/2022
黃瑋傑料62元已成藥明生物超短線反彈阻力　港股支持位先看十天線
大行報告08/02/2022
【大行炒D乜】瑞信降瑞聲兩成三目標　野村首予京東健康買入
財經熱話08/02/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢向好，比特幣升至四萬四美元後現獲利盤
中國故事07/02/2022
《神州經脈》財新服務業PMI錄五月低　A股虎年開門紅成交仍淡
財經熱話07/02/2022
內銀或提供併購融資逾300億人幣　惟樓市疲弱內房股價彈唔起
專訪07/02/2022
【專訪】陶冬：另一輪更大QE將重演，投資才是王道（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金