《窩輪豪情－梁業豪》小心恒指期貨小時圖ＳＴＣ和ＭＡＣＤ轉淡

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源

業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國移動

（００９４１）、工商銀行（０１３９８）與中銀香港（０２３８８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選藥明生物（０２２６９）、藥明康德（０２３５９）與小米（０１８１０）。

今早（８日）美指期貨於亞洲市場開市後走勢偏軟，現報４４７８。依此計算，恒生指數的

合理值為２４４７９，曾被跌越。先前指數曾高見２４５４８，但未有升抵即市首個重要阻力位

２４７４４。即市首個重要支持位現為２４３６７，料有好友努力守關。恒指期貨小時圖上，價

位繼續於保歷加通道頂部與中軸間反覆上落，欠缺方向感。由於兩者皆仍在上移中，理論上，應

有利市況反覆上升。不過，若見ＳＴＣ於超買區或極點超買區內發出沽空訊號，或ＭＡＣＤ發出

「牛熊」沽空訊號，大家便應小心，宜暫停持有恒指牛證圖利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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