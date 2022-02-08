【虛幣世界】加密貨幣走勢向好，比特幣升近四萬四美元後現獲利盤

《經濟通通訊社８日專訊》加密貨幣市場氣氛回暖，其中比特幣更升近四萬四美元水平，隨

後獲利盤出現而升幅收窄，上周約有７１００萬美元流入以比特幣為重點的基金，這是自１２月

初以來的最大數額。根據區塊鏈數據公司Ｇｌａｓｓｎｏｄｅ的數據，隨著比特幣價格的上漲，

持有１５５天以下的代幣，或短期持有者（ＳＴＨ） 擁有的代幣，自１１月下旬以來首次實現

利潤。

另外，Ｐｏｌｙｇｏｎ的代幣ＭＡＴＩＣ價格上漲，在過去２４小時內上漲了近２０％。該

項目周一宣布，它在紅杉資本印度牽頭的一輪融資中籌集了４﹒５億美元。

據經濟通據數顯示，比特幣現報元４３８４０﹒３５（美元．下同），升０﹒０１％（２４

小時比較．下同）；以太幣現報３１３３﹒４２元，跌０﹒２０％；艾達幣報１﹒２３４元，升

３﹒０１％；瑞波幣報０﹒８２８６元，跌０﹒０８％。（ｕｌ）



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