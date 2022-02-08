《炒股戰記－施富》美團中海外繼續揸，澳博現價買望５﹒７銀！

《炒股戰記》上個禮拜連續幾日農曆新年假期，魚缸稍為唞唞。富仔都打完第二針，都攤咗

喺張床唞咗幾日……今日係時候ｕｐｄａｔｅ下個倉喇！



＊美團穿２００銀止蝕＊



科技佬近排走勢比較平淡，當中富仔揸住嘅美團（０３６９０）年初四（４日）升咗３％之

後跌番落去，但係跌勢唔算太急。畢竟呢排阿爺無乜針對科網業出招，富仔相信呢幾日跌只係因

應恒指喺初四升得急咗啲，做番啲調整啫，走勢上未算太差。日線圖睇，美團今年１月２８號低

位２００﹒４銀會係下一個關鍵守位，穿咗２００銀收市止蝕，之後再部署過。

內房佬近幾日都無乜大跌，中海外（００６８８）就由１月１９號開始，喺２２﹒５銀到

２４銀橫行咗好多日，走勢嚟講都幾強，距離富仔先前個買入價２１﹒５銀仲有啲距離。所以，

我決定要變一變策略，設定買入價上調到近期橫行區低位２２﹒５銀，雖然比較博啲，但日線圖

睇呢個價位似乎係個支持位，暫時未見有新一個大浪冚埋嚟，中海外仲可以等位買。



＊賭股之中揀澳博＊



今日富仔揸多咗隻澳博（００８８０）。馬交今日公布春節黃金周臨時統計數據，年廿九到

年初六整體到訪旅客有１１３，６９９人次，按年多咗２５﹒４％，每日平均到訪旅客有１６，

２４２人次，按年增２５﹒４％。呢條數都算靚仔，賭佬當然ｈａｐｐｙ啦，農曆年假後都

ｋｅｅｐ住升，走勢都幾強。

另外，銀娛（０００２７）同金沙（０１９２８）呢三日一直貼住條１０天線上升，

ＭＡＣＤ牛差距平穩，只不過銀娛非常接近１月份高位４８﹒１５銀，金沙就差唔多去到保力加

通道頂部２４﹒２銀，１４日ＲＳ１亦都升到７２，就嚟到超買區，依家高位買唔係太值博。

相反，澳博其實由舊年９月中開始，一路喺５至６﹒５銀橫行，最低見過４﹒３５銀。隨住

其他賭佬反彈，佢都跟住一齊彈，股價上星期五回升，仲破過條１０天線，尋日已經企穩埋條

２０天線，今日更加收高過條５０天線，技術走勢逐步向好，ＭＡＣＤ牛差距開始擴闊，１４日

ＲＳＩ只係５４，相對銀娛同金沙，澳博相對落後較抵博，反彈空間自然亦較大啦。富仔今日已

經喺現價５﹒３４銀買咗５０００股，初步目標睇１月２１號高位５﹒７銀，到價先走３０００

股，如果突破５﹒７銀之後連續幾日企穩喺樓上，我會再買番，之後就上望６銀，大約係１１月

２６號之大陰燭嘅低位。





模擬投資組合

股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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美團 ５００股 ２２８﹒００ ２２１﹒００ １１０５００

（０３６９０）

中海外 ５００股 設定買入價２２﹒５０（未到價） ２３﹒７０ －

（００６８８）

澳博 ５０００股 ５﹒３４ ５﹒３４ ２６７００

（００８８０）

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股票市值 ： １３７２００元

剩餘現金 ： ８５９３００元

組合淨值 ： ９９６５００元



＊ 數據截至２月８日收市

