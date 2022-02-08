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08/02/2022 09:30

《談國論企－黎偉成》中央要港官認識動態清零原則

　　《談國論企》中國國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，於
２０２２年２月透過鳳凰衛視的專訪，直接了當地講清楚「動態清零」的４個基本原則和５個精
測工作規則，說話的對象肯定是香港特區政府。港府所謂「動態清零」在「外防輸入」和「內防
擴散」等兩大方面皆有異常嚴重缺失，變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ更在香港社區出現幾何級的大擴
散，劣況使中央深憂
；若香港庸官仍抗拒中央，乾脆換人也罷！
　
＊要有實名登記及可追蹤始能動態清零＊
　
　　要指出，只要香港庸官不抗拒國家的「動態清零」防控惡疫政策和做法，稍為謙虛一點問一
問，便可以得知，不需要在「防控」凡兩年多至今居然陷失控惡境，使中央主動的講清楚，梁萬
成所指出的實際是相當基本的事情，基本有：
　　最是重要的，是（甲）明確地向港官指出「動態清零」為何物，（一）四個基本原則為：「
快速發現、快速處置、精準管控、有效救治」，重點當然是放在首位的「快速發現」。即使香港
只有７００多萬人，相對於內地１４億多人只是九牛一毛，但要在快速發現新的確診個案，和「
快速處置」，以香港現時異常滯後的龜速做法，費事又花錢而明顯乏效。要是林鄭還只是不斷作
出滯後式的收緊社交距離的舊法，繼續抗拒強檢、不肯實名登記錯漏百出的「安心出行」，此使
香港的疫情、社會和經濟陷水深火熱劣境。
　　我重申香港需要有實名登記和有追蹤功能的「港康碼」或改良版「安心出行」，始能夠做到
「快速發現」的要求，理由是（Ｉ）被驗出確診者，要確確切切知道其曾到過的地方和時間，始
能了解到源頭，故「港康碼」或改良版「安心出行」一定需要有「追蹤功能」，才有正確找到源

。世界各地現下所打的疫苗，都是「緊急應用」，不是成熟的，更不等於打了針就有高度的免疫
力。君不見許許多多接種了疫苗者仍然確診染疫，其中最明顯的例子就是乘坐航機來港的人士不
就是「完全接種」（即打了兩針）者，甚至打了被視為強化的第三針；「疫苗氣泡」只是代持此
證者曾經打過針，並不代表在接種後不會染疫甚至是隱形患者，是為「安心出行」的「改良版」
很有必要有「追蹤」功能。
　　有「追蹤」功能的同時，「港康碼」或改良版的「安心出行」還需要有（ＩＩ）「實名制」
，始能夠達致「追蹤」之效。香港坊間現時仍然有頗不少人士不接受「實名制」，認為這會「侵
犯」了個人的「私隱」，唯是際此惡疫橫行肆虐甚至一波又一波擴散劣境，小數的「私隱」是不
應凌駕於大眾的生命、健康利益之上。
　　由是港府要狠下決心建立實名制和有追蹤功能，才能夠使改良版「安心出行」對保障社會產
生較大的的作用和效益。重要的是，改良版「安心出行」有高度嚴密的保密功能，就會讓持卡者
放心使用。銀行的信用卡，不是有高度嚴密的保密功能，使持卡者安安心心的持有和使用嗎？
　　只要能夠「快速發現」，才能夠做到「快速處理」等工作。
　
＊要有實效藥治病戰勝病毒才可以共存＊
　
　　和（二）「動態清零」的五個「精準」：「精準進行流行病學調查、精準劃定密切接觸者、
精準劃定有風險的地區、精準進行醫療救治、精準實施社會防控」。香港在醫學研究上大有人才
，醫護人員水平亦相當高和負責任，港人自律抗疫每多，只要港府肯虛心一點點，香港在「動態
清零」上是有望達標的。唯是港府要痛下決心改變現時的劣策，老老實實做點實際的事情。
　　同樣重要的是（乙）梁萬生更明確指出：所謂「與病毒共存」的論調不科學，尤其是在現時
尚為言之過早之語，理由是「若今後後出現更具特異性的、更有效的藥物，當人類戰勝了這種病
毒時，病毒對人類的危害變小，人類便可以和它共存」，此語亦是對頗不少自以為「是」的港人
，作出誠懇的指點。
　　（丙）林鄭還只是不斷作出滯後式的收緊社交距離的舊法，繼續抗拒強檢、不肯實名登記錯
漏百出的「安心出行」，此使香港的疫情、社會和經濟陷水深火熱劣境。既然林鄭及港府庸官無
力抗疫，我懇請中央狠下決心換人也罷！港人要命，更加不要病！
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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