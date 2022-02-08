《談國論企－黎偉成》中央要港官認識動態清零原則

《談國論企》中國國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，於

２０２２年２月透過鳳凰衛視的專訪，直接了當地講清楚「動態清零」的４個基本原則和５個精

測工作規則，說話的對象肯定是香港特區政府。港府所謂「動態清零」在「外防輸入」和「內防

擴散」等兩大方面皆有異常嚴重缺失，變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ更在香港社區出現幾何級的大擴

散，劣況使中央深憂

；若香港庸官仍抗拒中央，乾脆換人也罷！



＊要有實名登記及可追蹤始能動態清零＊



要指出，只要香港庸官不抗拒國家的「動態清零」防控惡疫政策和做法，稍為謙虛一點問一

問，便可以得知，不需要在「防控」凡兩年多至今居然陷失控惡境，使中央主動的講清楚，梁萬

成所指出的實際是相當基本的事情，基本有：

最是重要的，是（甲）明確地向港官指出「動態清零」為何物，（一）四個基本原則為：「

快速發現、快速處置、精準管控、有效救治」，重點當然是放在首位的「快速發現」。即使香港

只有７００多萬人，相對於內地１４億多人只是九牛一毛，但要在快速發現新的確診個案，和「

快速處置」，以香港現時異常滯後的龜速做法，費事又花錢而明顯乏效。要是林鄭還只是不斷作

出滯後式的收緊社交距離的舊法，繼續抗拒強檢、不肯實名登記錯漏百出的「安心出行」，此使

香港的疫情、社會和經濟陷水深火熱劣境。

我重申香港需要有實名登記和有追蹤功能的「港康碼」或改良版「安心出行」，始能夠做到

「快速發現」的要求，理由是（Ｉ）被驗出確診者，要確確切切知道其曾到過的地方和時間，始

能了解到源頭，故「港康碼」或改良版「安心出行」一定需要有「追蹤功能」，才有正確找到源

頭

。世界各地現下所打的疫苗，都是「緊急應用」，不是成熟的，更不等於打了針就有高度的免疫

力。君不見許許多多接種了疫苗者仍然確診染疫，其中最明顯的例子就是乘坐航機來港的人士不

就是「完全接種」（即打了兩針）者，甚至打了被視為強化的第三針；「疫苗氣泡」只是代持此

證者曾經打過針，並不代表在接種後不會染疫甚至是隱形患者，是為「安心出行」的「改良版」

很有必要有「追蹤」功能。

有「追蹤」功能的同時，「港康碼」或改良版的「安心出行」還需要有（ＩＩ）「實名制」

，始能夠達致「追蹤」之效。香港坊間現時仍然有頗不少人士不接受「實名制」，認為這會「侵

犯」了個人的「私隱」，唯是際此惡疫橫行肆虐甚至一波又一波擴散劣境，小數的「私隱」是不

應凌駕於大眾的生命、健康利益之上。

由是港府要狠下決心建立實名制和有追蹤功能，才能夠使改良版「安心出行」對保障社會產

生較大的的作用和效益。重要的是，改良版「安心出行」有高度嚴密的保密功能，就會讓持卡者

放心使用。銀行的信用卡，不是有高度嚴密的保密功能，使持卡者安安心心的持有和使用嗎？

只要能夠「快速發現」，才能夠做到「快速處理」等工作。



＊要有實效藥治病戰勝病毒才可以共存＊



和（二）「動態清零」的五個「精準」：「精準進行流行病學調查、精準劃定密切接觸者、

精準劃定有風險的地區、精準進行醫療救治、精準實施社會防控」。香港在醫學研究上大有人才

，醫護人員水平亦相當高和負責任，港人自律抗疫每多，只要港府肯虛心一點點，香港在「動態

清零」上是有望達標的。唯是港府要痛下決心改變現時的劣策，老老實實做點實際的事情。

同樣重要的是（乙）梁萬生更明確指出：所謂「與病毒共存」的論調不科學，尤其是在現時

尚為言之過早之語，理由是「若今後後出現更具特異性的、更有效的藥物，當人類戰勝了這種病

毒時，病毒對人類的危害變小，人類便可以和它共存」，此語亦是對頗不少自以為「是」的港人

，作出誠懇的指點。

（丙）林鄭還只是不斷作出滯後式的收緊社交距離的舊法，繼續抗拒強檢、不肯實名登記錯

漏百出的「安心出行」，此使香港的疫情、社會和經濟陷水深火熱劣境。既然林鄭及港府庸官無

力抗疫，我懇請中央狠下決心換人也罷！港人要命，更加不要病！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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