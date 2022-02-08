《異動股》藥明生物瀉兩成四暫為最差藍籌，遭美國列入ＵＶＬ清單

《經濟通通訊社８日專訊》藥明生物（０２２６９）現價跌２４﹒３８％，報６０﹒９５元
，該股成交約２１７５萬股，涉資１３﹒７６億元，盤中高見６８﹒９元，最低見６０元。藥明
康德（０２３５９）跌２０﹒３８％，報９０﹒４５元；藥明巨諾（０２１２６）跌４﹒０１％
，報８﹒８５元；信達生物（０１８０１）跌３﹒３２％，報３０﹒６元。
美國商務部將３３家中國企業列入出口管制清單「未核實清單」（ＵＶＬ），當中包括藥明
生物的附屬公司、中國中車集團旗下株洲中車特種裝備科技等。
現時，恒生指數報２４４６１，跌１１７點或跌０﹒４８％，主板成交１４０﹒０４億元。
國企指數報８５６１，跌２７點或跌０﹒３２％。恒生科技指數報５４５８，跌７０點或跌
１﹒２８％。
即月期指新報２４４５７，升１點，低水５點。即月國指期貨報８５７２，升１４點，高水
１０點。即月科指期貨新報５４６５，跌３３點，高水６點。
上證綜合指數報３４２３，跌５點或跌０﹒１７％，成交３５７﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１３３４１，跌１１５點或跌０﹒８６％，成交１９０﹒３１億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ６０﹒９５元 跌２４﹒３８％
藥明康德（０２３５９） ９０﹒４５元 跌２０﹒３８％
藥明巨諾（０２１２６） ８﹒８５元 跌４﹒０１％
信達生物（０１８０１） ３０﹒６元 跌３﹒３２％
康龍化成（０３７５９） ９２﹒４元 跌１０﹒９８％
金斯瑞（０１５４８） ２４﹒７元 跌７﹒１４％
三生製藥（０１５３０） ６﹒４３元 升４﹒０５％
開拓藥業（０９９３９） ９﹒７４元 跌２﹒６％
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（ｅｒ）
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