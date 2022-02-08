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08/02/2022 09:40

《異動股》藥明生物瀉兩成四暫為最差藍籌，遭美國列入ＵＶＬ清單

　　《經濟通通訊社８日專訊》藥明生物（０２２６９）現價跌２４﹒３８％，報６０﹒９５元
，該股成交約２１７５萬股，涉資１３﹒７６億元，盤中高見６８﹒９元，最低見６０元。藥明
康德（０２３５９）跌２０﹒３８％，報９０﹒４５元；藥明巨諾（０２１２６）跌４﹒０１％
，報８﹒８５元；信達生物（０１８０１）跌３﹒３２％，報３０﹒６元。
　　美國商務部將３３家中國企業列入出口管制清單「未核實清單」（ＵＶＬ），當中包括藥明
生物的附屬公司、中國中車集團旗下株洲中車特種裝備科技等。
　　現時，恒生指數報２４４６１，跌１１７點或跌０﹒４８％，主板成交１４０﹒０４億元。
國企指數報８５６１，跌２７點或跌０﹒３２％。恒生科技指數報５４５８，跌７０點或跌
１﹒２８％。
　　即月期指新報２４４５７，升１點，低水５點。即月國指期貨報８５７２，升１４點，高水
１０點。即月科指期貨新報５４６５，跌３３點，高水６點。
　　上證綜合指數報３４２３，跌５點或跌０﹒１７％，成交３５７﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１３３４１，跌１１５點或跌０﹒８６％，成交１９０﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　６０﹒９５元　跌２４﹒３８％
　　藥明康德（０２３５９）　９０﹒４５元　跌２０﹒３８％
　　藥明巨諾（０２１２６）　　８﹒８５元　　跌４﹒０１％
　　信達生物（０１８０１）　　３０﹒６元　　跌３﹒３２％
　　康龍化成（０３７５９）　　９２﹒４元　跌１０﹒９８％
　　金斯瑞（０１５４８）　　　２４﹒７元　　跌７﹒１４％
　　三生製藥（０１５３０）　　６﹒４３元　　升４﹒０５％
　　開拓藥業（０９９３９）　　９﹒７４元　　　跌２﹒６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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