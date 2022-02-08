【重拳監管】官媒：防資本無序擴張不是不要資本，是要有序發展

《經濟通通訊社８日專訊》官媒《人民日報》發表評論文章稱，資本是要逐利的，既要依法

加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長，也要支持和引導資本規範健康發展。應該看到，防

止資本無序擴張，不是不要資本，而是要資本有序發展。

文章稱，資本創造價值和野蠻生長都源於其逐利性，哪一面是主流，關鍵在於是否能正確而

有效地引導資本的行為。在社會主義市場經濟條件下，正確認識和把握資本的特性和行為規律，

就能揚長避短、趨利避害，在防止資本野蠻生長的同時充分發揮其積極作用，為經濟持續健康發

展注入強勁動力。

統籌發展和安全、效率和公平、活力和秩序、國內和國際，堅持監管規範和促進發展兩手並

重、兩手都要硬，明確規則，划出底線，設置好「紅綠燈」，目的是引導督促企業服從黨的領導

，服從和服務於經濟社會發展大局，鼓勵支持企業在促進科技進步、繁榮市場經濟、便利人民生

活、參與國際競爭中發揮積極作用。規範發展、加強監管，是為了促進更加健康、更可持續、更

為長遠的發展；防止資本無序擴張、防止資本野蠻生長，是為了資本能夠有序發展、健康發展，

對於支持相關企業實現規範創新健康持續發展具有重要作用。依法加強對資本的有效監管，完善

市場准入、行業監管、公平競爭等法律制度，築牢社會主義市場經濟有效運行的體制基礎，能夠

為各類資本、各個行業規範健康發展提供更為牢固的保障。（ｅｗ）

