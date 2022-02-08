《午市前瞻》藥明遭美列入名單，專家指大市有支持惟勿博藥明反彈

《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數半日收市報２４２０２，跌３７７點或１﹒５４％，主

板成交７２４﹒６６億元。恒生中國企業指數報８４５６，跌１３２點或１﹒５５％。恒生科技

指數報５４０３，跌１２６點或２﹒２８％。



＊阮子曦：投資藥明有政治風險＊



大市受藥明生物（０２２６９）旗下有公司疑再被列入實體清單拖累，一度急瀉三成，更中

途停牌，停牌前收窄至跌近兩成三，拖累恒指１２２點跌幅。中國通海證券投資策略聯席總監阮

子曦向《經濟通通訊社》表示，藥明今次為個別因素，但所衍生的擔憂未必能快速消除。他指出

，生科板塊的藥明下跌，連帶其餘不同板塊的深圳對沖基金的重倉股如碧服（０６０９８）都捱

沽。

但阮子曦看好今日收市前能企穩廿天線，亦看好恒指能上試２４８００。他認為，投資者對

於消息面因素不應反應過急，不妨觀望至今日尾市再作低吸部署。

但阮子曦指，藥明短期內都不宜博反彈，因為即使藥明有所澄清，但市場的憂慮情緒將未能

短時間消退，故反而現時持貨者，若有反彈宜馬上離場。此外，阮子曦指此次事件將會影響藥明

的藥務表現，除未來美國方面的業績或受累，此後的政治風險亦相當高，並將面對重新估值。他

亦預期此次事件將要兩至三星期消化。（ｈｃ）

