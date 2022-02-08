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08/02/2022 17:49

【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒６億人幣，買藥明康德沽長汽

　　《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指低開３１點，報２４５４８點。最高跌３１點報
２４５４８點，最低跌４２９點報２４１４９點。恒指收報２４３２９點，跌２５０點或
１﹒０２％。
　　按額度計算，北水全日淨買入２５﹒６億元人民幣，減少２﹒３％。北水淨買入最多的個股
依次是藥明康德（０２３５９）、中國神華（０１０８８）、快手（０１０２４）；淨賣出最多
的依次是長城汽車（０２３３３）、騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１２９５﹒１１億元增加５﹒９％。其中港股通成交２９１﹒４億元，佔總成交
２２﹒５％。

＊藥明康德：公司及附屬未列ＵＶＬ名單＊

　　美國商務部最新將３３間中國企業納入「未經核實」（ＵＶＬ）實體名單，其中包括生物技
術明星企業－藥明生物（０２２６９）以及其附屬公司。藥明康德（０２３５９）
（滬：６０３２５９）和藥明生物都屬藥明系，且業務性質相似，都是從事藥物代工業務，只不
過前者專注生物製劑，後者專注化學藥，但受市場信心影響，藥明康德股價亦受拖累。藥明康德
午間在上交所發公告澄清，公司及附屬子公司均未被美國商務部列入ＵＶＬ名單，亦不持有藥明
生物任何股份，公司目前的各項生產經營情況正常。

　　藥明康德跌１１﹒３６％報１００﹒７元，北水淨買入３﹒８億元；中國神華升５﹒６２％
報２１﹒６元，北水淨買入３﹒３億元；快手升０﹒６２％報８９﹒９５元，北水淨買入２億元

　　長城汽車跌３﹒５５％報２０﹒３５元，北水淨賣出２﹒８億元；騰訊控股跌１﹒６７％報
４７０元，北水淨賣出２﹒３億元；建設銀行跌０﹒１６％報６﹒１５元，北水淨賣出１﹒８億
元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明康德　（０２３５９）　　　　　　３﹒７７
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　　３﹒２７
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒０２
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒８７
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　１﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　－２﹒７７
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－２﹒２９
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－１﹒８１
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒０４
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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