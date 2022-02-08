【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒６億人幣，買藥明康德沽長汽

《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指低開３１點，報２４５４８點。最高跌３１點報

２４５４８點，最低跌４２９點報２４１４９點。恒指收報２４３２９點，跌２５０點或

１﹒０２％。

按額度計算，北水全日淨買入２５﹒６億元人民幣，減少２﹒３％。北水淨買入最多的個股

依次是藥明康德（０２３５９）、中國神華（０１０８８）、快手（０１０２４）；淨賣出最多

的依次是長城汽車（０２３３３）、騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１２９５﹒１１億元增加５﹒９％。其中港股通成交２９１﹒４億元，佔總成交

２２﹒５％。



＊藥明康德：公司及附屬未列ＵＶＬ名單＊



美國商務部最新將３３間中國企業納入「未經核實」（ＵＶＬ）實體名單，其中包括生物技

術明星企業－藥明生物（０２２６９）以及其附屬公司。藥明康德（０２３５９）

（滬：６０３２５９）和藥明生物都屬藥明系，且業務性質相似，都是從事藥物代工業務，只不

過前者專注生物製劑，後者專注化學藥，但受市場信心影響，藥明康德股價亦受拖累。藥明康德

午間在上交所發公告澄清，公司及附屬子公司均未被美國商務部列入ＵＶＬ名單，亦不持有藥明

生物任何股份，公司目前的各項生產經營情況正常。



藥明康德跌１１﹒３６％報１００﹒７元，北水淨買入３﹒８億元；中國神華升５﹒６２％

報２１﹒６元，北水淨買入３﹒３億元；快手升０﹒６２％報８９﹒９５元，北水淨買入２億元

。

長城汽車跌３﹒５５％報２０﹒３５元，北水淨賣出２﹒８億元；騰訊控股跌１﹒６７％報

４７０元，北水淨賣出２﹒３億元；建設銀行跌０﹒１６％報６﹒１５元，北水淨賣出１﹒８億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明康德 （０２３５９） ３﹒７７

中國神華 （０１０８８） ３﹒２７

快手 （０１０２４） ２﹒０２

美團 （０３６９０） １﹒８７

中國移動 （００９４１） １﹒７７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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長城汽車 （０２３３３） －２﹒７７

騰訊控股 （００７００） －２﹒２９

建設銀行 （００９３９） －１﹒８１

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒０４

小米集團 （０１８１０） －０﹒６２

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