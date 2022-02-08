【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒６億人幣，買藥明康德沽長汽

《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指低開３１點，報２４５４８點。最高跌３１點報
２４５４８點，最低跌４２９點報２４１４９點。恒指收報２４３２９點，跌２５０點或
１﹒０２％。
按額度計算，北水全日淨買入２５﹒６億元人民幣，減少２﹒３％。北水淨買入最多的個股
依次是藥明康德（０２３５９）、中國神華（０１０８８）、快手（０１０２４）；淨賣出最多
的依次是長城汽車（０２３３３）、騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１２９５﹒１１億元增加５﹒９％。其中港股通成交２９１﹒４億元，佔總成交
２２﹒５％。
＊藥明康德：公司及附屬未列ＵＶＬ名單＊
美國商務部最新將３３間中國企業納入「未經核實」（ＵＶＬ）實體名單，其中包括生物技
術明星企業－藥明生物（０２２６９）以及其附屬公司。藥明康德（０２３５９）
（滬：６０３２５９）和藥明生物都屬藥明系，且業務性質相似，都是從事藥物代工業務，只不
過前者專注生物製劑，後者專注化學藥，但受市場信心影響，藥明康德股價亦受拖累。藥明康德
午間在上交所發公告澄清，公司及附屬子公司均未被美國商務部列入ＵＶＬ名單，亦不持有藥明
生物任何股份，公司目前的各項生產經營情況正常。
藥明康德跌１１﹒３６％報１００﹒７元，北水淨買入３﹒８億元；中國神華升５﹒６２％
報２１﹒６元，北水淨買入３﹒３億元；快手升０﹒６２％報８９﹒９５元，北水淨買入２億元
。
長城汽車跌３﹒５５％報２０﹒３５元，北水淨賣出２﹒８億元；騰訊控股跌１﹒６７％報
４７０元，北水淨賣出２﹒３億元；建設銀行跌０﹒１６％報６﹒１５元，北水淨賣出１﹒８億
元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明康德 （０２３５９） ３﹒７７
中國神華 （０１０８８） ３﹒２７
快手 （０１０２４） ２﹒０２
美團 （０３６９０） １﹒８７
中國移動 （００９４１） １﹒７７
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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長城汽車 （０２３３３） －２﹒７７
騰訊控股 （００７００） －２﹒２９
建設銀行 （００９３９） －１﹒８１
舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒０４
小米集團 （０１８１０） －０﹒６２
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