《美元走勢－羅明立》東歐局勢或令能源價高企，市場關注歐央舉動

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １１５﹒４７ １１５﹒５１ １１５﹒０４

歐元╱美元 １﹒１４１８ １﹒１４４７ １﹒１４１２

英鎊╱美元 １﹒３５２７ １﹒３５１０ １﹒３５１４

美元╱瑞郎 ０﹒９２４８ ０﹒９２５４ ０﹒９２２８

美元╱港元 ７﹒８００１ ７﹒８０１７ ７﹒７９８９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》在持續超預期的高通脹影響下，各主要經濟體央行紛紛開啟貨幣緊縮政策或表

態即將開始緊縮，繼英倫銀行在上周超預期幅度的加息後，之前一直鴿派的歐洲央行也開始急劇

轉變對貨幣緊縮的態度。並由此引發全球國債市場新一輪的拋售狂潮，其中美國１０年期國債孳

息率在周一創下１﹒９３８％的２年多新高，日本１０年期國債孳息率更創下２０１６年以來的

最高，歐元區各國國債國債孳亦紛紛創近年新高。目前市場正關注周四公布的美國ＣＰＩ數據，

均預期將再創４０年高位。加上上周公布的美國非農就業數據大幅超預期，或令美聯儲不得加大

緊縮力度。美元在連續多日下挫後有所反彈，美元指數昨日曾一度重上９５﹒７０的位置。

或許是意識到早前的鷹派表態帶偏了市場，歐洲央行行長拉加德昨日在歐洲議會再次重申歐

洲央行不會在結束ＱＥ之前開始加息，不需要大幅收緊貨幣政策。貨幣市場目前預計歐洲央行將

在２０２２年加息５０個基點，意味著八年來首次將利率提升至０％。然而即使希望令市場預期

降溫，但通脹高企是不爭的事實，加上美國正在烏克蘭周邊增兵，若令到東歐緊張局勢進一步加

劇，只會使能源價格更加高企，通脹亦不可能自然回落，最終亦只能靠收緊貨幣政策解決問題。

隨著市場逐漸消化聯儲局加息預期，亦是時候開始對歐央行開始寄予期望了，預料歐系貨幣未來

一段時間將有不錯的表現。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 買入歐元 １﹒１４００ １﹒１５５０ １﹒１３５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒３５００ １﹒３７００ １﹒３４５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

