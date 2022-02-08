【新冠疫苗】華瑞同康成功研抗新冠抗體，獲國家知識產權局頒專利

《經濟通通訊社８日專訊》華瑞同康生物技術（深圳）有限公司公布，聯合深圳市艾倫斯文

精準醫學研究所，正式發布了創新研發的抗新冠抗體專利技術－「抗新型冠狀病毒ＩｇＹ中和抗

體專利技術」。

據艾倫斯文研究所所長李勁博士介紹，他們先後兩次在委托兩所Ｐ３級實驗室對該進行有效

性與安全性驗證。深圳市疾控中心Ｐ３實驗室在２０２０年１０月的實驗結果顯示：該抗體製備

的消毒液，對野生型新冠病毒抑製率達到９９﹒８５％。隨後，面對新冠病毒的高變異性，武漢

大學病毒學國家重點實驗室在２０２１年１２月的實驗結果表明：該抗體製備的噴霧劑，對變異

型新冠Ｄｅｌｔａ病毒抑製率為９９﹒９４％。

除了有效的新冠病毒抑製率外，該抗新冠病毒ＩｇＹ抗體不會對人體帶來刺激性與毒副作用

，可直接作用於皮膚粘膜表面（口腔、鼻腔），或物體表面，發揮體外抑製新冠病毒的作用；一

次使用，對新冠病毒的抑製作用可長達３小時，能為使用者提供有效的體外病毒防禦。

華瑞同康公司董事長周際表示，抗新冠病毒ＩｇＹ抗體是專門針對新冠病毒研發的，已獲得

國家知識產權局頒發的發明專利證書。（ｂｉ）

