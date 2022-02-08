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08/02/2022 14:54

【大行報告】希慎恒地合作發展重建項目，一文看清大行觀點！

　　《經濟通通訊社８日專訊》恒地（０００１２）土瓜灣庇利街╱榮光街重建項目引入希慎興
業（０００１４）及帝國集團。希慎興業昨日公布斥資３０﹒４７億元收購永利星２５％股權，
以發展市建局土瓜灣庇利街╱榮光街住宅項目。

＊大摩：交易的作價合理，惟或為希慎帶來負面的盈利影響＊

　　摩根士丹利發表研究報告指，是次交易的作價合理，因ＥＢＩＴ利潤率預測為２３％，形容
相關水平健康，而對恒地而言，這亦能降低其負債率，給予希慎目標價３２元及「增持」評級。
　　大摩表示，在風險方面，隨著債務增加，是次交易或為希慎帶來負面的盈利影響，而增加開
發業務可能會降低其市盈率，亦指其估值較其資產淨值折讓６３％，估值較便宜，但香港新冠肺
炎病例增加和社會限制措施收緊亦會對香港零售銷售不利。

＊摩通料希慎可從中產生約６﹒５４億元利潤＊

　　摩根大通則認為，恒地會作出共同發展的決定，主要是由於其在收購中環辦公地塊後的負債
水平相對較高。由於對通關的預期減少及住宅市場的整體疲軟情緒，該行均予希慎和恒地「減持
」評級，目標價分別為２３﹒３元及３２﹒１元。
　　摩通估計，希慎可以從是次投資中產生約６﹒５４億元的利潤或２１％的資本回報率，現金
流周期則為３至４年。該行指，考慮到回報情況和集團去年上半年的淨債務負債率僅為８﹒２％
，這個決定對集團來說具有經濟意義。
　　另外，該行認為，恒地極有可能尋找要處置的項目或資產，以便為未來的投資創造更多空間
，這或將包括出售新中環海濱商業項目少數股權的可能性。

表列大行對希慎興業最新評級及目標價：
　　　大行　　　評級　目標價（元）　　　　　　　　分析重點　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　摩根士丹利　增持　　　３２　　　交易作價合理，惟債務上升或帶來負面影響
　　摩根大通　　減持　　２３﹒３　　　　可從中產生約６﹒５４億元利潤　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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