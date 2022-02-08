【大行報告】希慎恒地合作發展重建項目，一文看清大行觀點！

《經濟通通訊社８日專訊》恒地（０００１２）土瓜灣庇利街╱榮光街重建項目引入希慎興

業（０００１４）及帝國集團。希慎興業昨日公布斥資３０﹒４７億元收購永利星２５％股權，

以發展市建局土瓜灣庇利街╱榮光街住宅項目。



＊大摩：交易的作價合理，惟或為希慎帶來負面的盈利影響＊



摩根士丹利發表研究報告指，是次交易的作價合理，因ＥＢＩＴ利潤率預測為２３％，形容

相關水平健康，而對恒地而言，這亦能降低其負債率，給予希慎目標價３２元及「增持」評級。

大摩表示，在風險方面，隨著債務增加，是次交易或為希慎帶來負面的盈利影響，而增加開

發業務可能會降低其市盈率，亦指其估值較其資產淨值折讓６３％，估值較便宜，但香港新冠肺

炎病例增加和社會限制措施收緊亦會對香港零售銷售不利。



＊摩通料希慎可從中產生約６﹒５４億元利潤＊



摩根大通則認為，恒地會作出共同發展的決定，主要是由於其在收購中環辦公地塊後的負債

水平相對較高。由於對通關的預期減少及住宅市場的整體疲軟情緒，該行均予希慎和恒地「減持

」評級，目標價分別為２３﹒３元及３２﹒１元。

摩通估計，希慎可以從是次投資中產生約６﹒５４億元的利潤或２１％的資本回報率，現金

流周期則為３至４年。該行指，考慮到回報情況和集團去年上半年的淨債務負債率僅為８﹒２％

，這個決定對集團來說具有經濟意義。

另外，該行認為，恒地極有可能尋找要處置的項目或資產，以便為未來的投資創造更多空間

，這或將包括出售新中環海濱商業項目少數股權的可能性。



表列大行對希慎興業最新評級及目標價：

大行 評級 目標價（元） 分析重點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

摩根士丹利 增持 ３２ 交易作價合理，惟債務上升或帶來負面影響

摩根大通 減持 ２３﹒３ 可從中產生約６﹒５４億元利潤

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

