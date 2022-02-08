【新冠肺炎】民建聯：消費者信心指數創２００４年以來新低

《經濟通通訊社８日專訊》民建聯發表消費者信心指數調查結果，結果顯示，最新指數僅得

８０分，比２０２０年３月疫情初爆發時的８８分還低，亦創２００４年調查以來新低。結果顯

示市民的消費信心以至就業率均與當時疫情控制狀況有密切關係，今次第五波疫情來勢洶洶，明

顯再打擊市民信心。

民建聯於上月１７日至２１日，以電話成功訪問８３０名市民。調查以首次調查結果，即

２００４年１０月的數值作為１００做比較基準，而最新的目前狀況指數為８０分，創２００４

年調查開始以來新低。而「消費者預期指數」和「綜合消費者情緒指數」亦分別下跌９３及８９

分，三項指數均創下歷史新低。



＊陳學鋒：需持續「動態清零」的防控策略＊



立法會議員陳學鋒指，進行調查的時候還未達到第五波疫情爆發高峰，相信現在再進行調查

，數字將會更低。他舉例指去年６月疫情比較穩定時，有消費券幫助下，當時的目前狀況指數為

１０６分，顯示市民的消費意欲非常高，他認為在零感染的情況下，香港社會和經濟會自動恢復

。

陳學鋒強調，「動態清零」是防疫抗疫、保護市民衞生安全以及經濟、就業市道的最有效方

法，香港目前面對感染個案「幾何式」增長的嚴峻考驗下，當局必須提升檢測能力，強化防控病

毒進一步擴散的力度，持續「動態清零」的防控策略，否則本港不僅會令醫療系統的承受力「爆

標」，而且經濟與失業率亦必會惡化至更難收拾的地步。



＊民建聯倡再推消費券，增設臨時抗疫職位＊



民建聯建議續推「防疫抗疫基金」６﹒０及相關資助措施，包括為小巴業界及校巴供應商提

供津貼；向清潔工人及保安員派發抗疫津貼；再推出不少於５０００元消費券，與市民共渡疫情

；增設臨時抗疫職位，讓失業人士包括旅遊從業員可參與各項抗疫工作；設立「失業援助金」支

援失業人士，向失業一個月或以上的香港居民發放每月最少６０００元臨時援助金，為期半年等

。（ｃｗ）

