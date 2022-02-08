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08/02/2022 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２４３６８點，升４４點，高水３９點

　　《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４３３３點，升９點，高水４點，
最新報２４３６８點，升４４點，高水３９點，合約成交３４７張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８５１２點，跌６點，低水１點，最新報８５３１點，升
１３點，高水１８點，合約成交２００張。

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