【夜期時段】即月期指最新報２４３６８點，升４４點，高水３９點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４３３３點，升９點，高水４點，

最新報２４３６８點，升４４點，高水３９點，合約成交３４７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８５１２點，跌６點，低水１點，最新報８５３１點，升

１３點，高水１８點，合約成交２００張。

