《再戰明天》布林肯參加四方安全對話，美國公布批發庫存

《經濟通通訊社８日專訊》布林肯參加四方安全對話，及美國公布批發庫存，料為周三（９

日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，美國國務卿布林肯參加美、日、印、澳四方安全對話（ＱＵＡＤ）

外長會談，德國總理朔爾茨會晤歐洲理事會主席米歇爾，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表演說。

本港時間周三９：３０ａｍ，日本央行審議委員中村豊明發表演說。



＊日本公布貨幣供應數據，德國公布進出口月率＊



數據方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本公布１月貨幣供應Ｍ２，年率升幅料由

３﹒７％收窄至３﹒６％；１月貨幣供應Ｍ３年率升幅料由３﹒４％收窄至３﹒３％。本港時間

２：００ｐｍ，日本公布１月工具機訂單。本港時間３：００ｐｍ，德國公布１２月出口，月率

料由１﹒８％逆轉至下滑０﹒９％；１２月進口月率料由３﹒９％逆轉至下滑２﹒３％；１２月

貿易收支料由１１６億歐元降至１１０億歐元。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１２月批發

庫存，月率升幅料由１﹒４％擴大至２﹒１％；１２月批發貿易。

在本港，明日公布業績的公司有：薈萃（０８０４１）、生活概念（０８０５６）、

ＨＭＶＯＤ（０８１０３）、仁德資源（０８１２５）、中油港燃百能國際能源（０８１３２）

、英馬斯（０８１３６）、亞太金融（０８１９３）、毅高（０８２１８）、駿東

（０８２７７）、思博系統（０８３１９）、亞洲雜貨（０８４１３）、ＺＣ ＴＥＣＨ

（０８５１１）、東方支付（０８６１３）等。（ｗａ）

