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08/02/2022 16:37

《本港樓市》經絡料全年樓價升３－５％，首季現樓及樓花按揭回落

　　《經濟通通訊社８日專訊》經絡按揭轉介首席副總裁曹德明在網上會議中表示，利息不會是
目前影響樓市的最直接因素，未來兩個月最影響樓市的因素是限聚令、本港經濟氣氛、環球經濟
及地緣政治因素。本港樓價方面，他表示，維持今年上半年約有３至５％波幅的預測，現時市場
上同時有高價及低價成交，價格主要仍視乎業主的需要及能力來決定，他認為下半年會較樂觀，
隨著本港收緊防疫措施，希望疫情受控，經濟可以回復，預期全年樓價有３至５％的溫和升幅。
　　他表示，參考上一輪加息周期，美國加息９次達２﹒２５厘，香港才加息（Ｐ）１次為
０﹒１２５厘，加上現時香港銀行結餘仍達到３５２５億元的高水平，仍有一定的緩衝空間，相
信銀行結餘大幅回落至１０００億元以下水平，銀行才有機會考慮加息。

＊首季一個月拆息料維持０﹒４厘以下，新造Ｈ按實際按息維持１﹒７厘以下＊

　　此外，曹德明料未來銀行結餘料將進一步下降，首季尾或將回落至約３０００億元水平，而
一個月銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）於首季將維持０﹒４厘以下，新造Ｈ按實際按息將維持
１﹒７厘以下，與封頂息率２﹒５厘仍有一定距離。他表示，本港資金較多，加上本港與美國的
Ｐｒｉｍｅ　Ｒａｔｅ相差得較多，美聯儲要加息至２厘半，才會與香港息率同步，如美國不斷
加息，本港才有可能在明年打後跟隨。
　　拆息方面，曹德明表示，下半年ＨＩＢＯＲ如升穿０﹒４厘，全年或有機會達到０﹒７５至
一厘水平。而Ｐ按本身是保險線，如升得較急，銀行予按揭新申請者的優惠亦會減少，但對現階
段已申請按揭人士則影響不大。而據經絡按揭所知，目前銀行未有收緊按揭審批及相關優惠。

＊料首季現樓及樓花按揭宗數或按季回落約一成半＊

　　曹德明又指，因應香港受到第五波變種疫情影響，配合春節期間市民睇樓意欲減弱，加上因
應政府或再次收緊限聚令等防疫措施，整體氣氛影響樓市交投。去年第四季現樓及樓花按揭宗數
分別錄得２６８５９宗及１５３１宗，料今年首季現樓及樓花按揭宗數有機會按季回落約一成半
，至約２４０００宗及１３００宗水平。他又預料首季新取用按揭金額及宗數或按季回落約一成
，至約９００億元及１８０００宗。（ｓｌ）

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