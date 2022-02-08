【企業盈警】盛諾集團（１４１８）料去年純利減至不低於二千萬元

《經濟通通訊社８日專訊》盛諾集團（０１４１８）發盈警，預期２０２１年財政年度將錄

得除稅後溢利不低於２０００萬元，而截至２０２０年１２月３１日止年度之除稅後溢利約為

６１００萬元。

集團指，預期純利減少主要是由於運輸成本大幅增加；２０２１年財政年度聚氨酯泡沫原材

料採購價較去年同期上漲；及２０２０年財政年度獲發的新冠疫情相關政府補貼減少。（ｓｌ）

