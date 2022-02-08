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08/02/2022 16:58

【方正斷臂】方正控股：平保獲准投資新方正集團，股份擬明早復牌

　　《經濟通通訊社８日專訊》具有北京大學及國資背景的方正集團重整方案再有新進展。方正
控股（００４１８）公布，於１月３０日，公司收到北大方正的告知函，其告知中國銀行保險監
督管理委員會已批准中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１３８）旗下非全資附屬平安人壽
於新方正集團的重大股權投資之申請。於本公告日期，與平安人壽保險投資於新方正集團有關的
監管機構要求的現階段的所有批准均已獲得。方正控股已向聯交所申請公司股份由明日（９日）
上午９時正起恢復買賣。
　　公告指，新方正集團之下屬業務平台公司的註冊成立已完成。新方正集團之全部６間下屬業
務平台公司已經成立。根據該方案，新方正集團及下屬業務平台公司將會受讓北大方正等５家公
司可適用的股權類資產、債券類資產和其他資產，以及重整投資者將會於其後受讓新方正集團股
權。北大方正間接持有的本公司股權將由重整投資者間接持有。根據中華人民共和國企業破產法
規定，北大方正等５家公司作為債務人負責執行該方案。根據該方案，北大方正等５家公司將從
２０２１年６月２８日，即法院裁定批准該方案之日起１２個月內完成該方案計畫的後續工作。
　　方正控股的股權轉讓至新方正集團之下屬業務平台公司，仍須滿足某些先決條件並視乎該方
案後續工作開展有關步驟的實施情況和時間，而公司未知該轉讓的確切時間。（ａｃ）


　

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