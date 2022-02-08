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08/02/2022 12:15

【新冠肺炎】考評局：教師語文能力評核延期舉行

　　《經濟通通訊社８日專訊》考評局宣布，因應疫情，原訂本月舉行的?師語文能力評核將會
延期，當中包括原訂本月１２和１３日舉行的筆試和本月２８日至下月４日的口試，局方會稍後
公布安排。考生可留意考評局和教育局網站的最新消息。（ｈｙ）

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