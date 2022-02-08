【新冠肺炎】行會通過收緊食肆入座，商場街市等納入疫苗通行證

《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥表示，行政會議通過收緊多項防疫措施。限聚
令收緊至２人，收緊對食肆限制，Ｃ類食肆將減至最多兩人一枱，與Ｂ類食肆看齊；Ｄ類食肆減
少至４人一枱；至於商場、百貨公司、街市、超市、理髮店、髮型屋及宗教場所亦納入「疫苗通
行證」，市民將來要接種疫苗才能進入。措施正式生效日期，待政府稍後公布。公共交通工具暫
時不用實行疫苗通行證。（ｈｙ）
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