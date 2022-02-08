《小傳日記》藥明又試入名單，不過呢單唔係嗰張單？

《小傳日記》魚缸近排都算係表現唔錯，就算跌市都見到低位會有支持。不過今日全日嘅焦

點都會係藥明生物（０２２６９），原因就因為喺噚日花旗國就將藥明生物旗下一間公司，列入

咗「未經核實清單」（Ｕｎｖｅｒｉｆｉｅｄ Ｌｉｓｔ，ＵＶＬ），所以今朝開市藥明同埋同

系藥明康德（０２３５９）就分別急跌差唔多一成半同超過一成。

開市後就更慘情，藥明重演早兩個月有傳被列入實體清單嘅情況，即時雪崩式急瀉。於是公

司就即時出公告話一切業務如常，但係「孖屐」邊度會理，繼續沽貨走難，所以藥明最多試過無

咗三成！於是終於就要中途停牌避避。

而同系嘅藥明康德都要止一止血，放飯期間就喺上交所出通告割席！講明自己同子公司都無

份列入ＵＶＬ清單，亦都無持有藥明生物任何股份。所以藥明康德價位之後都回升返，最終全日

收報１００﹒７銀，跌多過一成一。

藥明生物份通告就話ＵＶＬ同大家所知之前嘅實體清單有唔同，咁夠竟有咩唔同呢？之前大

家所知嘅實體清單就係「肯定」名單上嘅企業都係會對花旗國國家安全方面有影響，所以花旗國

公司要同名單上嘅公司做生意就要得到官方准許先可以。

而今次呢份ＵＶＬ「未經核實清單」，就係花旗政府工業安全局無法做到「最終用戶核實」

（Ｅｎｄ－ｕｓｅ ｃｈｅｃｋ）嘅企業有機會會列入呢個名單，最重點就係核實唔到嗰間企業

嘅善意。其實所謂「善意」，就大概即係有無機會損害國家安全。而被列入名單嘅公司係可以爭

取除名，主要就係公司自己做出承諾相關出口管制產品只會用於自用。藥明生物ＣＥＯ陳智勝就

解釋主要係因為疫情令到花旗方面嚟唔到神州做檢查，之後亦都歡迎花旗國方面隨時檢查。

不過因為藥明有超過一半至三份之二嘅業務都喺花旗國嗰邊，每次有呢類消息藥明都會冧價

，有「孖屐」人士就覺得之後買藥明都會有太多政治因素，亦都可想而知，之後藥明都好大機會

成為中美角力嘅關鍵，博唔博就要諗諗喇，請請！





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