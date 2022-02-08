【新冠肺炎】疫苗通行證分三階段，６月底擴至第三針

《經濟通通訊社８日專訊》食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青表示，疫苗通行證將分
階段進行，第一階段包括所有１２歲或以上人士，如要進入疫苗通行證下處所，須接種至少一劑
疫苗；第二階段將於４月底實施，要求所有１８歲以上人士，至少接種兩劑疫苗；６月底要求
１８歲以上人士須打齊三針。（ｈｙ）
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