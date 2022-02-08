《宏觀銓局－馬桂銓》市場調整

《宏觀銓局》自２０２２年初起，全球股市債市波動明顯加劇。直至截稿日，美國標準普爾

５００指數下跌６﹒９％，ＭＳＣＩ歐洲指數跌了５﹒６％，而ＭＳＣＩ（除日本）亞太指數則

回落了５％，以上均以美元計算。債市亦難倖免，彭博全球及美國債券指數都跌了２％。

市場波動加劇的主要原因，不外是實際息口急升。實際息口相當於名義息率和通脹率之間的

差距。美國實際息率在年初至１月２６日聯儲局公開市場委員會會議期間，從負１﹒１厘急升

６０個基點至負０﹒５厘。加息往往拖累債價，因此筆者一直都鼓勵債券投資者應考慮存續期較

短的債券，因為比起長存續期債券產品，短債對息口變動的敏感度較低。至於股市，受預期現金

流推動的高增長企業，特別容易受到息口急升的打擊。今年至今，美股市盈率從年頭的２２倍回

落至現時的１９倍，主要是因為第四季盈利強勁以及股價下跌所致。

直至截稿日，標普５００字數有約四成六的成分股公布了第四季業績，當中有７２％公司的

盈利表現勝過預期。投資者預計期內整體收入及每股盈利分別會增加１４％及２２﹒５％。如此

消息確實令人鼓舞，因為早前有報道指供應鏈受阻及高生產成本會拖累公司盈利。美國實質經濟

增長年率在第四季急升至６﹒９％，高於第三季的２﹒３％，當中主要受到庫存強勁增長所帶動

。然而由於Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒變種拖慢經濟活動，市場預期２０２２年第一季實質ＧＤＰ增長

將會大幅放緩。面對Ｏｍｉｃｒｏｎ，美國政府並沒有像去年般因應Ｄｅｌｔａ變種病毒而收緊

社交距離措施，但１２月份零售數據遠低於市場預期，反映消費者本身已加強戒備。幸好有報告

顯示Ｏｍｉｃｒｏｎ變種純屬短期影響，相信消費開支及後會逐步回升，因此美國經濟前景仍然

正面。

資產配置方面，以一年以上的中長期來看，筆者仍然偏愛股票多於政府債券。不過，股市近

期會受到聯儲局加息影響而變得愈加波動。市場目前預期美國會在３月加息，並在２０２２年內

再加三次。但正如之前提及，美國基本經濟前景仍然正面。以歷史為借鑒，標普５００指數在經

過１０％的調整後，通常是長線投資者入市的好時機。

翻查自１９５０年起的數據，每次標普５００指數出現１０％或更大的調整，平均歷時約五

個月，高低跌幅為１８％。投資者若在標普５００指數從高位下跌１０％之後入市，即使未到谷

底，仍有可能在其後一年內獲得可觀回報。偏愛債券的投資者，應該考慮年期較短的產品。經濟

正處於復甦期，美國今年的高回報債券違約比率，預期會低於３％的歷來平均水平，但前路並非

一片坦途，因為隨著息口回升，利率風險會高過信貸風險。股票方面，筆者的首選依然是估值較

低，包括歐洲股票及美國金融、原材料、能源及工業板塊。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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