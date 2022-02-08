《雅談保險－吳詩雅》靈活加配危疾保障，自主建立健康安全網

《雅談保險》正值新正頭，華人習俗是避談不吉利的說話。不過「生老病死」乃人生鐵律，

毋須忌諱，而且明白到生病的成因，我們至少可以對症下藥，活出更健康人生。

醫管局癌症資料統計中心的最新報告指，原來２０１９年本港癌症新症在十年間激增３５％

至超過３﹒５萬宗，相等於平均每日有多達９６人確診癌症，創下歷史新高。



＊確診癌症年齡中位數為６６歲＊



比較年長的讀者或許有種感覺，癌症在數十年前並不是那麼普遍的事，但隨著本港人口愈趨

老化，癌症病發率也因而上升。資料顯示，確診癌症的年齡中位數為６６歲，當中男性患者的中

位數為６８歲，女性則為６２歲。除了如肺癌及大腸癌等常見五大癌症，近年號稱「隱形殺手」

的胰臟癌的個案亦顯著增加，新症較上一季度增加一成。

面對「隱形殺手」的潛在威脅，我們除了在日常生活中保持均衡飲食、定期運動及心境愉快

外，也應透過添置合適的危疾保障為自己建立健康安全網。即使遇上突如其來的嚴重疾病，也可

獲得及時的財務支援，應付醫療費用及家庭日常開支，不致令家庭頓失支柱。



＊自由搭配保障內容＊



鑑於每人或家庭單位的財政狀況各有不同，未必人人都可應付太多醫療開銷，尤其是較年長

的客戶，他們傾向於尋求高槓桿終身危疾保障的。業界也明白到這一點，所以近年市面上不乏一

些基本的終身危疾保障計劃，不但集危疾保障及長期儲蓄於一身，投保人也可根據個人需要，以

相宜的保費靈活加配額外保障選項。例如一些保障產品可就嚴重癌症（即第３期或第４期癌症）

提供一筆過賠償，或就癌症、心臟病發作及中風提供多次索償保障。投保人甚至可選擇繳付額外

保費，進一步就人壽、危疾、醫療開支、傷殘及意外加強保障，為家人及自己建立多重保障防線

。

這種任君選擇的自由搭配大大提升了產品的靈活性，並切合不同投保人的個人需要，相信能

迎合包括年輕家庭及較年長人士在內的客戶，讓他們好好為自己的財富及健康把關。筆者在此謹

祝大家在虎年身體健康，事事如意！《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監 吳詩雅》



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